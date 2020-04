"Es ist ein elementarer Teil unserer Herangehensweise, dass wir Hochtalentierte zu Top-Spielern entwickeln wollen. Entweder über unsere Jugend oder durch eine direkte Integration in den Profibereich", erklärte der 57-Jährige die langfristige Strategie mit den Kickern aus der Talentschmiede.

Mittlerweile gehört der Profi-Kader des BVB zur obersten Güteklasse in Europa, weshalb die Nachwuchsabteilung der Schwarz-Gelben laut Michael Zorc noch mehr gefordert sei:

" Die Qualität in der Profi-Mannschaft ist so hoch, dass wir uns im Nachwuchsbereich strecken müssen. "

Auch im Bereich Scouting geht die Borussia seit Jahren ihren eigenen Weg. Mit der Verpflichtung von Shootingstar Jadon Sancho im Jahr 2017 von Manchester City (7,8 Millionen Euro) lieferte der BVB das beste Beispiel für ihre Vorgehensweise in Sachen Spielersichtung.

"Diese High-Potentials suchen wir in Deutschland, aber auch im Ausland - dort sind sie aktuell etwas leichter zu finden", betonte der BVB-Manager.

Jadon Sancho (Borussia Dortmund)Imago

Zorc: "Ziel ist es, die Spieler lange im Klub zu behalten"

Neben Sancho und Erling Haaland gelang dem erst 17-jährigen Giovanni Reyna in der laufenden Spielzeit der Durchbruch in der Mannschaft von Trainer Lucien Favre.

Zudem stehen mit Youssoufa Moukoko und Immanuel Pherai aus dem U19-Kader die Stars von morgen bereits Gewehr bei Fuß. Auch wenn Zorc weiß, dass langfristig wohl nicht alle Talente in Dortmund zu halten sind, gibt er sich nicht kampflos geschlagen:

" Das Ziel ist es natürlich immer, die Spieler möglichst lange im Klub zu behalten. "

Selbst wenn dies nicht gelingen sollte, so ist die Nachwuchsstrategie des BVB in den Augen von Zorc in jedem Fall "ein lohnenswerter Ansatz, um absolut konkurrenzfähig zu sein".

Das könnte Dich auch interessieren: Bayern-Juwel Bright Arrey-Mbi: Das "Biest" in der Abwehr