Marco Reus fehlt Borussia Dortmund bereits seit Februar, obwohl ursprünglich nur vier Wochen Verletzungspause veranschlagt waren - mittlerweile sind es vier Monate. Der "kicker" spricht sogar schon vom Saison-Aus des 31-Jährigen, und zwar aufgrund eines noch nicht bestätigten Sehnenanrisses im Adduktorenbereich. Im Februar waren lediglich Adduktorenprobleme der Grund für den Ausfall.

Am 4. Februar zog sich der Dortmunder Kapitän die Verletzung bei der 2:3-Niederlage bei Werder Bremen und dem damit verbundenen Ausscheiden aus dem DFB-Pokal zu.

Obwohl sich die Reha-Zeit immer weiter verlängerte, gab es keine genaue Diagnose vonseiten des Klubs. Die Problematik sei "an einer sensiblen Stelle" zu verorten - die sich konkret am Übergang von den Adduktoren zum Schambein befinde. Doch nun berichtet der "kicker" von dem Sehnenanriss, der das Reus-Comeback so weit nach hinten verzögert.

Premier League Liverpool ohne Neuzugänge? Klopp droht Nullrunde auf dem Transfermarkt VOR 5 STUNDEN

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Die Verletzung würde erklären, warum der Nationalspieler selbst nach der zehnwöchigen Corona-Pause nicht wieder im Kader der Schwarz-Gelben stand. "Ich bin gut im Reha-Plan. Die Corona-Krise kommt mir zugute. Ich hatte etwas mehr Zeit, die Verletzung auszukurieren", ließ der Offensivspieler im April noch verlauten.

Dieser Reha-Plan wurde aber noch einmal komplett über den Haufen geworfen, wie das Magazin weiter berichtet. So wurde der Körper heruntergefahren, entschleunigt und anschließend wieder hochgefahren. Dies koste zwar Zeit und Muskulatur, aber der langfristige Effekt wäre deutlich positiver.

Fortschritte sind offenbar bemerkbar, an eine Rückkehr ins Mannschaftstraining ist aber noch nicht zu denken - womit eine Rückkehr auf den Platz in der noch laufenden Spielzeit wohl ins Wasser fällt.

Das könnte Dich auch interessieren: BVB-Star am Scheideweg: Sancho droht ein dauerhaftes Problem

Play Icon WATCH FC Bayern sticht offenbar Barça bei diesem Youngster aus 00:01:20

Bundesliga "Erwartungshaltung nicht zu hoch schrauben": BVB tritt bei Moukoko auf die Bremse GESTERN AM 12:00