BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat sich über die Meisterschaftsansage von Mats Hummels gefreut. "Ich finde es sehr gut, dass dieses ehrgeizige Ziel aus der Mannschaft kommt. Das zeigt, dass unsere Spieler selbst noch einiges erreichen wollen", sagte Zorc gegenüber der "Bild". Man wolle "sich mit der Vizemeisterschaft nicht einfach so zufrieden geben", fügte der Dortmunder Verantwortliche an.

Zorc meinte weiter: "Um die Bayern abzufangen, hätten wir über die gesamte Saison eine außergewöhnlich gute Leistung gebraucht. Im Nachhinein betrachtet, haben wir keine gute Vorrunde gespielt und zu viele Punkte liegen gelassen."

Um sich die Meisterschale zu sichern, "muss man auch bei den direkten Duellen gegen die Bayern besser abschneiden, als wir es getan haben", mahnte der 57-Jährige für die nächste Saison an.

Zuvor hatte Ex-Nationalspieler Hummels erklärt, der BVB habe das Ziel, den FC Bayern im kommenden Jahr im Kampf um die Meisterschaft ernsthaft herauszufordern.

Auch Brandt mit Kampfansage

"Das muss immer das Ziel sein, wenn man so eine Mannschaft hat", stellte der ehemalige Münchener nach dem 2:0-Erfolg am Samstag gegen RB Leipzig klar. Man wolle in der Tabelle "einen Platz nach oben rutschen".

Auch Hummels' Teamkollege Julian Brandt will sich in der neuen Saison nicht mit dem zweiten Platz zufrieden geben. "Die Vize-Meisterschaft ist nichts Besonderes. Jeder will Erster werden", sagte der BVB-Star am Sonntag in einer Medienrunde: "Es war schwer wegen der Rückrunde der Bayern. Aber es war meiner Meinung nach möglich. Nächstes Jahr geht es von vorne los."

Die Dortmunder seien "nicht zufrieden mit dem zweiten Platz, weil wir an der Spitze stehen wollten und nicht hinter jemandem", so Brandt. Es sei aber auch wichtig gewesen, den zweiten Platz vor Leipzig zu sichern, "um zu zeigen: Wir wollen derjenige bleiben, der die Bayern jagt."

