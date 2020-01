"Da sollten wir den Doc nochmal fragen, aber heute ist er noch nicht dabei", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl auf dem Youtube-Kanal des BVB während der laufenden Trainingseinheit am Montag - machte allerdings Hoffnung auf ein zeitnahes Debüt Haalands. Dieses sei "in den nächsten Tagen auf jeden Fall möglich."

Währenddessen schwitzte auch Paco Alcácer. Allerdings wegen muskulärer Beschwerden wie schon am Sonntag nur auf einem Nebenplatz in Sichtweite des Hauptplatzes. Zusammen mit Kapitän Marco Reus (nach Muskelfaserriss) und Thorgan Hazard (muskuläre Probleme), die am Sonntag bereits auf den Trainingsplatz zurückgekehrt waren, absolvierte der Spanier ein individuelles Programm.

Es könnten allerdings die letzten Einheiten im Borussia-Dress für Alcácer sein. Spätestens seit Haalands Verpflichtung will der 26 Jahre alte Edeljoker den BVB verlassen. Am liebsten wohl in die Heimat, in die Primera Division, zu Atletico Madrid. Dies berichteten der "kicker" und die spanische "Marca".

Teamkollegen kennen Haaland kaum

Laut dem Magazin sei der BVB gewillt, Alcácer bei einem gut dotierten Angebot ziehen zu lassen - sitzt allerdings in einer Zwickmühle: Der Tabellenvierte würde wieder riskieren, auf der Mittelstürmerposition zu knapp besetzt zu sein. Vor allem dann, wenn Haaland bis zum Rückrundenstart am 18. Januar beim FC Augsburg nicht fit werden sollte.

Ganz sicher fehlen wird der Norweger beim ersten Testspiel der Mannschaft von Trainer Lucien Favre am Dienstag gegen das belgische Spitzenteam Standard Lüttich. Sollte Haaland zum Test gegen Feyenoord Rotterdam, der am Samstag um 12.00 Uhr angesetzt ist, einsatzbereit sein, müssten zumindest die Fans weiterhin auf ihren Rohdiamanten verzichten. Denn das gebuchte Stadion von Marbella steht kurzfristig nicht zur Verfügung. Und das BVB-Trainingsgelände, wohin die Partie verlegt wurde, ist aus Sicherheitsgründen nicht für Zuschauer zugänglich.

Allerdings warten nicht nur die Fans auf den Himmelsstürmer, auch für seine Teamkollegen scheint er noch wenig greifbar. "Ich habe jetzt noch nicht viel mit ihm geredet, weil er noch nicht mit uns trainiert hat", sagte Innenverteidiger Manuel Akanji, blickte aber positiv in die nahe Zukunft. "Das wird sich in den nächsten Tagen sicher ändern", versicherte Akanji:

" Er wird sich bei uns wohlfühlen. "

