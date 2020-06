RB Leipzig - Borussia Dortmund heute live im TV, Livestream und Liveticker: Am 33. Spieltag der Bundesliga trifft Leipzig auf den BVB. Das Match beginnt am Samstag, 20. Juni, um 15:30 Uhr. Sky zeigt Leipzig - Dortmund live im TV bei Sky Bundesliga 3. Das Match gibt es außerdem im Livestream bei SkyGo. Eurosport.de informiert euch im Liveticker über das Spitzenspiel des 33. Spieltags.

Es ist das direkte Duell um den zweiten Platz in der Bundesliga. Am 33. Spieltag reist Borussia Dortmund zum RB Leipzig. Das Match beginnt am Samstag, 20. Juni, um 15:30 Uhr. Beide Teams haben keine Chance mehr auf die Meisterschaft, die erneut an den FC Bayern München geht. Dortmund spielt allerdings sicher in der Champions League. Leipzig hat gute Karten.

Leipzig - BVB: Bundesliga live im TV

Sky überträgt das Spiel zwischen dem RB Leipzig und Borussia Dortmund live im TV bei Sky Bundesliga 3.

Bundeliga: Leipzig - Dortmund im Livestream

Das Match am vorletzten Spieltag der Bundesliga wird auch im Livestream bei SkyGo angeboten.

Leipzig - Dortmund: Bundesliga im Liveticker

Eurosport.de berichtet ausführlich über alle News in der Bundesliga. Hier gibt es auch einen Liveticker zum Spiel zwischen Leipzig und Dortmund.

Leipzig - BVB im Radio

Amazon.de berichtet im Radio von allen Matches der Bundesliga, darunter auch Leipzig gegen Dortmund.

Leipzig - BVB: Die Aufstellungen

So spielt RB Leipzig: Gulácsi - Mukiele, Upamecano, Klostermann - Halstenberg, Angeliño - Sabitzer, Forsberg, Kampl - Schick, Werner

Ersatzbank: Mvogo, Tschauner, Orban, Konaté, Haidara, Adams, Nkunku, Olmo, Krauß

So spielt Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Can - Morey, Witsel, Brandt, Guerreiro - Reyna, Hazard - Haaland

Ersatzbank: Unbehaun, Zagadou, Rente, Sancho, Balerdi, Pherai, Führich, Raschl

Alle bisherigen Begegnungen:

(Es handelt sich jeweils um Bundesligaspiele)

17.12.2019: Borussia Dortmund - RB Leipzig 3:3

19.01.2019: RB Leipzig - Borussia Dortmund 0:1

26.08.2018: Borussia Dortmund - RB Leipzig 4:1

03.03.2018: RB Leipzig - Borussia Dortmund 1:1

14.10.2017: Borussia Dortmund - RB Leipzig 2:3

04.02.2017: Borussia Dortmund - RB Leipzig 1:0

10.09.2016: RB Leipzig - Borussia Dortmund 1:0

