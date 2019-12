Timo Werner ist momentan einfach nicht zu stoppen. Selbst, wenn er sich im Spiel mal eine "Pause" gönnen will.

Angesprochen auf seinen zweiten Treffer im Top-Spiel gegen Borussia Dortmund, musste der Stürmer von RB Leipzig selbst schmunzeln:

"Beim zweiten habe ich ein bisschen darauf spekuliert", sagte Werner nach dem furiosen 3:3 im Signal Iduna Park bei "Sky":

" Da hat der Trainer auch das gleiche wie Marco gesagt: 'Zum Glück bist du manchmal so faul.' "

Doppelpack in Dortmund: Werner ebnet Weg für Leipziger Comeback

In der 53. Minute hatte der 23-Jährige deutlich im Abseits stehend einen katastrophalen Rückpass von Julian Brandt auf Roman Bürki abgefangen, den Dortmunder Keeper umkurvt und zum zwischenzeitlichen 2:2 eingeschoben.

Ein Doppelpack innerhalb von sechs Minuten, nachdem Werner bereits zum Anschluss getroffen (47.) und somit den Weg für Leipzigs Comeback geebnet hatte.

"Timo ist einfach clever", musste auch BVB-Kapitän und Nationalmannschaftskollege Marco Reus nach Abpfiff zugeben.

Clever - und für Leipzig absolut unersetzlich. Die zwei Tore im Signal Iduna Park waren für Werner bereits die Treffer Nummer 17 und 18 in der laufenden Bundesliga-Spielzeit.

Werner schließt zu Lewandowski auf

Damit hat der 23-Jährige bereits jetzt (nach dem 16. Spieltag) zwei Tore mehr auf dem Konto als in der kompletten vergangenen Saison.

Hinzu kommen fünf Vorlagen. Ein absoluter Top-Wert, an den nicht einmal Robert Lewandwoski vom FC Bayern rankommt (19 Scorer-Punkte im Vergleich zu Werners 23), zu dem Werner ganz nebenbei auch in der Torschützenliste aufschloss (beide 18 Treffer).

Allein in den vergangenen sieben Spielen war Werner an 17 Toren beteiligt. Zählt man alle Wettbewerbe zusammen, kommt der Nationalspieler auf unglaubliche 23 Treffer und neun Assists (also 32 Scorerpunkte) in 24 Spielen.

Werner steht wie kein Zweiter für den Sturmlauf, mit dem die Leipziger (45 Tore in 16 Spielen) derzeit durch die Bundesliga fegen.

Dass der Stürmer (38 Ballaktionen) und die komplette Leipziger Mannschaft im Signal Iduna Park nicht einmal einen besonders guten Tag erwischten und dennoch punkteten, zeigt, dass sich RB mittlerweile zu einem handfesten Meisterschaftsanwärter gemausert hat. Mit 34 Punkten und sieben ungeschlagenen Spielen infolge grüßen die Bullen weiter von der Tabellenspitze.

Werner: "Haben noch viel Potenzial nach oben"

"Bis zum 1:2 war es das schlechteste Spiel, das ich für RB Leipzig gemacht habe. Ich glaube, ich habe 100 Prozent Fehlpässe gespielt. Das war sehr, sehr schwach", gab Werner selbstkritisch zu, ergänzte aber:

" Wir sind Tabellenführer der Bundesliga und haben noch viel Potenzial nach oben - das ist doch schön zu sehen. Darauf kann man aufbauen. "

Wenn Werner im Saisonverlauf tatsächlich noch eine Schippe drauflegen kann, sollten sich die anderen Bundesligisten besser anschnallen.

