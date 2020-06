Fast jeden Sommer musste Borussia Dortmund einen kleinen Umbruch vollziehen, weil Leistungsträger den Klub in Richtung noch größerer Vereine verließen. In der kommenden Transferperiode besteht nun aufgrund der Corona-Pandemie die reelle Chance, den kompletten Kern zu halten und weiter zu wachsen. Zumindest für eine weitere Saison. Kann der BVB diese Chance nutzen?

Junge Spieler verpflichten. Integrieren und weiterentwickeln. Im Wert steigern. Eine spektakulär spielende Mannschaft formen. Dem FC Bayern in der Meisterschaft den Vorzug lassen. Leistungsträger teuer verkaufen. Und wieder von vorn.

Das Dortmunder Geschäftsmodell ist ebenso schnell - natürlich mit einem Augenzwinkern - umrissen, wie es finanziell erfolgreich ist. Titel allerdings sprangen in den vergangenen Jahren nur äußerst selten dabei heraus.

Auf der einen Seite, weil der große Konkurrent aus dem Süden - ab hier FC Bayern genannt - in Normalform noch eine Liga über der Borussia spielt. Auf der anderen Seite aber wohl auch, weil sich in Dortmund nie eine Mannschaft über Jahre einspielen konnte. Ständig wurden Stützpfeiler herausgekauft oder verließen den Klub auf eigenen Wunsch.

Mario Götze, Robert Lewandowski, Ilkay Gündogan, Christian Pulisic, Nuri Sahin, Mats Hummels, Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang. Sie alle verließen den Klub im vergangenen Jahrzehnt. Die komplette Liste ist natürlich bedeutend länger.

Die Lücke zum FC Bayern ließ sich so - trotz hervorragendem Scouting und starker Transfers - nie schließen. Nach der achten roten Meisterschaft in Folge muss BVB-Coach Lucien Favre deshalb anerkennen, was auch seine Vorgänger irgendwann mürrisch akzeptierten: "Wir müssen klar sagen: Bayern ist die beste Mannschaft."

BVB: Der Sommer 2020 ist anders

Es bringe aber nichts, "deswegen zu erstarren. Wir müssen in die Zukunft schauen“, schob der Schweizer noch nach. Und die könnte tatsächlich rosiger aussehen. Zumindest in diesem Jahr bahnt sich eine Ausnahme von der Regel an.

Denn der Transfersommer 2020 schickt sich an, wegen der vielen coronabedingten Variablen, außergewöhnlich zu sein. Viele Klubs werden in den kommenden Wochen eher ihr Geld zusammenhalten. Man wird abwarten, bis sich die Abläufe in der Branche einigermaßen normalisiert haben und dann einen Kassensturz machen.

Spektakuläre, weil hochpreisige Transfers, dürften heuer eher eine Seltenheit sein. Und das ist gut für Borussia Dortmund.

Denn eigentlich war ein Transfer des herausragendsten BVB-Akteurs Jadon Sancho nach England mehr oder weniger ausgemachte Sache. Die Angebote bleiben aber aus.

Von Manchester United gibt es nicht einmal eine lose Anfrage

Von Sanchos Wunschklub Manchester United gibt es laut "kicker" bislang nicht nur kein handfestes Angebot, es soll sogar eine lose Anfrage fehlen. Einem Bericht der "Sportsmail" zufolge, soll den Red Devils die Ablöseforderung des BVB zu hoch sein.

Diese hat sich mit 120 Millionen Euro auch mehr als gewaschen, war vor Corona aber durchaus marktgerecht.

"Jadon ist unheimlich wichtig. Im Moment gehen wir weiterhin davon aus, dass er nächste Saison für Borussia Dortmund spielt und bleibt", schätzt Dortmunds Lizenspielerabteilungsleiter Sebastian Kehl deshalb die Situation auch durchaus optimistisch ein.

Sollte Sancho bleiben, überlegt der BVB sogar, sein Gehalt von sechs auf rund zehn Mio Euro anzuheben - als kleine Motivationsspritze sozusagen.

Favre will zwei Schlüsselspieler behalten

Auch beim zweiten Schlüsselspieler - Rechtsverteidiger Achraf Hakimi - ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Eigentlich sollte der Marokkaner nach seiner zweijährigen Leihe im Sommer zu Real Madrid zurückkehren.

Die Borussia macht sich aber noch Hoffnung auf einen Verbleib. Gerne möchte man den 21-Jährigen ein weiteres Jahr ausleihen.

"Wir hoffen, dass sie bleiben. Aber natürlich ist es möglich, dass sie gehen", orakelte Favre auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 (Mi., 20:30 Uhr im Liveticker) in Richtung Sancho und Hakimi und sagte doch irgendwie gar nichts: "Da wissen wir noch nichts Definitives. Aber natürlich wäre es gut für uns, wenn wir sie noch weiter hier behalten.

Kehl bietet Hakimi eine Perspektive

Um Hakimi ranken sich trotz seines Preisschildes von 60 Millionen Euro einige Gerüchte. Manchester City soll sich Gedanken über seine Verpflichtung machen. Genauso wie der FC Bayern.

Denn bei den Königlichen in Madrid scheint man sich bezüglich der Zukunft des 21-Jährigen indes noch uneinig zu sein. Die Borussia wittert deshalb die eigene Chance.

"Wenn es Möglichkeiten gibt, dann werden wir alles versuchen. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, dem wir eine Plattform bieten können, sich weiter zu entwickeln", stellt Kehl in Aussicht.

Favre warnt vor neuen Bayern und der Konkurrenz

Für den BVB tut sich in diesem Sommer also eine unerwartete Chance auf. Den Kern der Mannschaft könnte man länger zusammenhalten, als gedacht. Dass dies aber noch keine Titel garantiert, steht ebenso deutlich auf einem anderen Blatt.

Trainer Favre jedenfalls warnt schon jetzt: "Bayern wird auch in der nächsten Saison wieder richtig stark sein. Sie werden sich im Sommer gut verstärken."

Und da sind dann ja auch noch all die anderen Vereine, die nach oben streben. Die Konkurrenz, so der Schweizer, werde auch "immer besser. Da müssen wir vorsichtig sein".

Der BVB muss also auch in diesem Sommer auf der Hut sein.

