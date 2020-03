Nach dem Transfer von Erling Haaland könnte mit Jude Bellingham schon bald das nächste Talent nach Dortmund wechseln. Der 16-Jährige gilt als eine der größten Nachwuchshoffnungen des englischen Fußballs. Der FC Bayern, FC Liverpool, FC Chelsea sowie Manchester United sollen ebenfalls an Bellingham Interesse haben.

Doch der BVB hat laut "Sport Bild" den Teenager von sich überzeugen können. Für 35 Millionen Euro soll Bellingham im Sommer zu den Dortmundern kommen. Der Youngster, der aktuell noch beim englischen Zweitligisten Birmingham City spielt und in dieser Saison schon 34 Spiele für die Profis absolvierte, würde damit zum Rekordtransfer des BVB werden.

BVB beobachtet Bellingham wohl seit 2018

Der Bundesligist überbot damit wohl auch ein Angebot von ManUnited, das sich auf 29 Millionen Euro belaufen haben soll. Bellingham gehört mit einem Marktwert von zwölf Millionen Euro zu den wertvollsten U17-Talenten weltweit (Rang vier). Spitzenreiter in dieser Liste ist Barcelonas Ansu Fati (40 Mio. Euro). Schon seit 2018 sollen die Dortmunder Bellingham im Auge haben.

In Birmingham spielte das englische Talent in allen Jugendteams. Mit gerade einmal 14 Jahren stand Bellingham für die U18 auf dem Platz, im Alter von 15 war er schon in der U23. Im August 2019 folgte dann das Debüt bei den Profis.

Beim BVB erhofft man sich nun offenbar, dass der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler eine ähnliche Entwicklung wie Landsmann Jadon Sancho nimmt. Der 19-Jährige kam 2017 für rund acht Millionen Euro von Manchester City zum BVB. Mittlerweile hat Sancho einen Marktwert von 120 Millionen Euro.

Das könnte Dich auch interessieren: U19-Nationaltrainer warnt vor Hype: So plant der DFB mit Moukoko