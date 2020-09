Der 20-Jährige traf vergangene Saison vereins- und wettbewerbsübergreifend für RB Salzburg und Borussia Dortmund in 40 Spielen 44 Mal. Doch trotzdem zeigte sich der Stürmer nicht komplett zufrieden. "Ich hätte locker mehr als 50 Tore schießen können. Das soll nicht überheblich klingen, das ist vielmehr einfach gut so, denn das zeigt mir, dass das Potenzial dazu vorhanden ist", sagte der 20-Jährige selbstbewusst.

Auch Sportdirektor Michael Zorc und Trainer Lucien Favre zeigten sich bereits mehrfach beeindruckt von der Selbstsicherheit, die Haaland in so jungen Jahren bereits auf dem Platz ausstrahlen würde. Denn es scheint so, als könne den Stürmer nichts aus der Ruhe bringen.