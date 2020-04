Ruben Gabrielsen und Erling Braut Haaland spielten von Februar 2017 bis Anfang 2019 gemeinsam bei Molde FK in Norwegen. Haaland, der in diesem Winter für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund wechselte, habe man noch nicht solch einen Torinstinkt zugetraut, wie er ihn jetzt beweist.

Gabrielsen erzählte in einem Interview mit "Get French Football News" über das gemeinsame Training. "Als Haaland mit mir in Norwegen gespielt hat, hat er vor einem Spiel eine Woche lang nicht im Training getroffen", sagte der 28-Jährige und weiter:

" Wir haben ihn ausgelacht. "

Haaland kam kräftig zurück: "Wie ein anderes Tier"

Dann jedoch habe Haaland in der Startelf für das Spiel gestanden und auf dem Rasen seine Torqualität bewiesen. "Als wir dann gehört haben, dass er im Spiel startet, habe ich gedacht: 'Wie sollen wir mit dem Kerl spielen?!' Und nach 50 Minuten hat er vier Tore geschossen."

Als der heutige BVB-Stürmer zu Molde FK kam, sei er klein, schmächtig und nicht besonders gut gewesen. Doch er habe stets härter trainiert als die anderen. Nach einer Verletzungspause sei er zudem viel kräftiger zurückgekommen:

" Er war riesig! So wie ein anderes Tier. "

Inzwischen müsse er wieder lachen, wenn er im Fernsehen sieht, wie Haaland Tore schießt, so Gabrielsen. "Wenn er Verteidiger schikaniert, da lache ich, weil ich auch schon in dieser Lage war."

