Borussia Dortmund siegt dank Erling Haaland mit 1:0 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf. Der 20-Jährige zeigt bei seinem Comeback als Joker, wie wichtig er für den BVB ist. Zuvor hatten beide Seiten alles dafür getan, die Partie zum Sommerkick verkommen zu lassen. Düsseldorfs Verzögerungstaktik wäre allerdings beinahe aufgegangen. Jadon Sancho war derweil kaum zu sehen. Drei Dinge, die uns auffielen.

1. Immer wieder Haaland

Die Daten der ersten Halbzeit waren katastrophal – für beide. 0:3 Torschüsse wies die Statistik nach 45 Minuten aus (6:6 am Ende). Eine einzige klare Torchance spielte sich Dortmund heraus, Achraf Hakimi scheiterte jedoch freistehend an Florian Kastenmeier (19.).

Ansonsten tat sich der BVB mit dem von der Fortuna exakt gespiegelten 3-4-2-1-System sichtlich schwer. Gerade über die Außen ging nichts, keine einzige BVB-Flanke fand den Weg in den Düsseldorfer Strafraum.

Mit Julian Brandt als "falsche Neun" fehlte dem BVB aber auch der Zielspieler im Zentrum. Den Strafraum immer wieder mit einem der beiden Halbstürmer - Jadon Sancho, Thorgan Hazard - oder einen der Außen - Hakimi, Raphael Guerreiro – zu besetzen, klappte nur so leidlich.

Halbfeldflanken waren mit Brandt jedenfalls keine Option, zur Grundlinie kamen die Dortmunder aber auch nicht durch.

Das änderte sich, als Haaland nach 61 Minuten für Axel Witsel ins Spiel kam (und Brandt zwei Positionen nach hinten auf die Sechs durchrutschte). Der Norweger war nach zwei Spielen Verletzungspause (Knie) zwar längst nicht wieder der Alte; seine erste Aktion hätte aber beinahe schon zur Gästeführung geführt, als Guerreiro Haalands abgeblockten Schuss im zweiten Versuch versenkte (65.).

Da dem Portugiesen der Ball allerdings zuvor vermeintlich an den Oberarm gesprungen war, wurde der Treffer nach Videobeweis wieder aberkannt.

So musste sich der BVB bis zur fünften Minute der Nachspielzeit gedulden, ehe Haaland das Spiel doch noch entschied: Manuel Akanji flankte aus dem linken Halbfeld einfach mal vors Tor, wo Haaland den Ball per Kopf über Keeper Kastenmeier im Tor zum 1:0 verstaute – der elfte Treffer für den 19-Jährigen im zwölften Bundesliga-Spiel.

"Gute Teams gewinnen auch an schlechten Tagen", sagte Haaland hinterher ebenso trocken wie er eingeköpft hatte: "Ich habe auf meine Chance gelauert. Sie kam und ich habe sie genutzt."

2. Sommerkick in Düsseldorf

Frisch, fromm, fröhlich frei - so stand es einst, durch vier "F" stilisiert, auf dem Wappen der Fortuna, das die Düsseldorfer zu Ehren des 125-jährigen Vereinsjubiläums auf den Sondertrikots trugen.

Von dem Motto hatte die Partie aber lange so gar nichts, auf beiden Seiten. Im Gegenteil: Von der ersten Minute an wirkte das Spiel eher wie ein lauer Sommerkick, dabei spielt Düsseldorf gegen den Abstieg und Dortmund hat den Champions-League-Platz noch nicht sicher.

Die Fortuna tat offensichtlich bewusst alles dafür, Dynamik aus dem Spiel zu nehmen. So musste man sich nur mal Kevin Stöger und Erik Thommy beim Herauszögern der Düsseldorfer Eckbälle zusehen. "Wir wollten im Spiel bleiben und dann zuschlagen. Leider haben wir uns nicht belohnt", sagte Fortuna-Trainer Uwe Rösler.

Der BVB fand auf stumpfen Rasen aber auch nicht zum Kombinationsspiel. Die Dortmunder schoben sich den Ball gefällig zu, allerdings selten mit Raumgewinn.

Sympthomatisch eine Szene mit Emre Can aus der 64. Minute: Der Nationalspieler bekam den Ball an der Mittellinie, zog auf und wollte nach vorne passen – doch kein Mitspieler bot sich ihm an. Mit ausgebreiteten Armen zeigte Can seine Resignation an und passte schließlich wieder nach hinten.

Für die Fortuna wäre die Taktik beinahe sogar aufgegangen – der eingewechselte Steven Skrzybski traf nach zwei Kontern jedoch zweimal nur den Pfosten (81./90.). Und auf der Gegenseite hatte dann Haaland das letzte Wort.

"Wir haben uns enorm schwer getan. Es ist schon ein bisschen glücklich, dass wir hier als Sieger vom Platz gehen", schätzte Dortmunds Keeper Roman Bürki die Lage nach der Partie bei "Sky" richtig ein.

"Ich bin nicht oft sprachlos, aber heute bin ich es", sagte dagegen der konsternierte Rösler: "Wir haben wenig zugelassen - bis auf das Tor." Kann man mit Ausnahme der Hakimi-Großchance so stehen lassen.

3. Sancho schwächelt

Jadon Sancho ist mit 34 Scorerpunkten (17 Tore, 17 Vorlagen) gemeinsam mit Robert Lewandowski (30/4) und Timo Werner (25/9) der effektivste Angreifer der Bundesliga. Gegen Düsseldorf erwischte der 20-Jährige, um den sich weiter fast täglich Transfergerüchte ranken, allerdings einen gebrauchten Tag.

Der Engländer machte in der ersten Halbzeit nur mit zwei Vorlagen für harmlose Torschüsse auf sich aufmerksam, gewann ansonsten nur einen von fünf Zweikämpfen und brachte keine Flanke nach innen.

Auch im zweiten Durchgang schaltete Sancho kaum mal einen Gang höher – was freilich für die gesamte BVB-Offensive galt. "Wir hatten viel Mühe, Torchancen zu kreieren", sagte BVB-Trainer Lucien Favre nach der Partie: "Am Ende war es ein wenig Glück für uns, aber wir haben alles probiert."

Markus Suttner und Niko Gießelmann ließen links hinten auf Düsseldorfer Seite aber auch kaum etwas zu. Weil der Flügel dicht war, trieb sich Sancho in der zweiten Halbzeit etwas freier in der Offensive herum, blieb aber ineffektiv und war an keinem weiteren BVB-Torschuss mehr beteiligt.

Dass Sancho über 90 Minuten selbst gar nicht zum Abschluss kam, rundete das Bild vom Spiel zum Vergessen ab.

