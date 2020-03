Da der Youngster in Durham im Nordosten Englands geboren wurde, hätte er auch für die "Three Lions" spielen können. Vater Claudio Reyna war ebenfalls Fußball-Profi und spielte zum Zeitpunkt der Geburt seines Sohnes beim AFC Sunderland in der Premier League.

Auch für die Nationalmannschaften Portugals und Argentiniens hätte Reyna Junior dank seiner Großeltern ein Spielrecht gehabt.

Reyna zu Spielen des US-Teams eingeladen

Vor kurzem lud US-Nationaltrainer Gregg Berhalter das BVB-Talent für die Testspiele Ende März gegen die Niederlande und Wales ein. Reyna bezeichnete dies als "aufregende Neuigkeiten" und meinte: "Vielleicht kann ich mein Debüt feiern. Ich bin auf jeden Fall bereit."

Für die USA spielte Reyna bisher nur im Juniorenbereich, unter anderem im vergangenen Herbst bei der U17-WM. Beim BVB feierte der 17-Jährige Mitte Januar im Spiel gegen den FC Augsburg (5:3) sein Bundesliga-Debüt. Seither schnupperte er insgesamt 113 Minuten Erstligaluft für Dortmund.

Im Achtelfinalhinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain leistete er zudem seinen ersten Assist als BVB-Profi und hatte somit Anteil am 2:1-Erfolg der Schwarz-Gelben.

Das könnte Dich auch interessieren: "Unerträglich und inakzeptabel": BVB-Boss Zorc verurteilt Schmähungen