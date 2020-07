Rührende Geste von Borussia Dortmunds Thomas Delaney: Der 28-Jährige reagierte bei Twitter auf eine Videobotschaft eines jungen Fans, der von den angeblichen Wechselabsichten des BVB-Stars gelesen hatte und deshalb in Tränen aufgelöst war. "Felix hat angefangen, die Nachrichten lesen zu können. Das kann wehtun", kommentierte der besorgte Vater des Jungen. Kurz darauf meldete sich Delaney zu Wort.

Der Däne schob dabei einem Wechsel aus Dortmund einen klaren Riegel vor.

"Hallo mein Freund, Kopf hoch! Ich werde nirgendwo hingehen. Man darf nicht alles glauben, was in den Medien steht", twitterte Thomas Delaney unter das Video des kleinen Jungen, der das Trikot des BVB-Stars fest umklammerte und in Tränen aufgelöst fragte, ob sein persönlicher Held den Klub denn jetzt wirklich verlassen werde.

Delaney trägt seit 2018 das Trikot von Borussia Dortmund. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte er lediglich 14 Pflichtspiele und gehörte dabei nur selten zum Stammpersonal des BVB, weshalb Gerüchte über einen möglichen Abgang im Sommer laut wurden.

Der jüngste Transfer von Jude Bellingham dürfte die Situation des 28-Jährigen darüber hinaus alles andere verbessert haben. Trotzdem scheint sich Delaney beim Vizemeister durchbeißen zu wollen.

