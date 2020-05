Trainer Lucien Favre von Borussia Dortmund hat Lothar Matthäus für dessen Interpretation seiner Aussagen nach der Niederlage gegen den FC Bayern (0:1) scharf attackiert. "Das ist wirklich unglaublich und für mich auch nicht akzeptabel", sagte er bei "bild.de". "Sky"-Experte Matthäus hatte am Dienstagabend aus Favres Aussagen geschlossen, dieser stehe kurz davor, beim BVB hinzuschmeißen.

Für seine Klarstellung ging Lucien Favre demonstrativ vor dem schwarz-gelben Mannschaftsbus mit dem riesigen BVB-Logo in Position. "Ich werde weitermachen. Ich habe einen Vertrag. Ich werde diesen Vertrag erfüllen. Es gefällt mir hier", sagte der Trainer von Borussia Dortmund im "Sky"-Interview und beendete damit zumindest vorerst die Spekulationen über seine Zukunft.

Als tags zuvor der Meistertraum wohl endgültig geplatzt war, hatte Favre mit kryptischen Äußerungen diese selber angeheizt. "Das sagt man hier seit Monaten. Ich weiß, wie das läuft", sagte Favre nach dem 0:1 (0:1) im Liga-Gipfel gegen Bayern München zur Kritik, er könne keine Titel holen. "Darüber", fügte der Schweizer an, "werde ich in ein paar Wochen sprechen."

Matthäuas: "Favre weg, Niko Kovac kommt"

Damit hatte er die Büchse der Pandora geöffnet. "Favre weg, Niko Kovac kommt", sagte Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus spontan. Der BVB warf in einer Reihe von Interviews sogleich die große Kommunikationsmaschine an, um die Aussagen wieder einzufangen. Am Mittwochabend nahm Favre dann Matthäus persönlich aufs Korn: "Das ist wirklich unglaublich und für mich auch nicht akzeptabel", sagte er bei bild.de.

Ohnehin könne von Hinschmeißen oder Aufgeben keine Rede sein, hatte er bereits im strahlenden Sonnenschein auf dem BVB-Gelände beteuert. Seine Worte seien "nicht gut interpretiert" gewesen. Er sei von der Wirkung "total überrascht" worden.

Vor der Richtigstellung des 62-Jährigen war schon Hans-Joachim Watzke um Schadensbegrenzung bemüht. "Es gibt aktuell überhaupt keinen Anlass für eine Trainerdiskussion", sagte der Geschäftsführer den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Wir spielen eine sehr, sehr gute Rückrunde, hatten vor dem Spiel 27 von 30 Punkten geholt, sind überall gelobt worden." Favre habe lediglich sagen wollen, dass "wie immer" am Ende der Saison eine Analyse gemacht werde. Das bestätigte auch Favre (Vertrag bis 2021) und versprach, in der neuen Saison "wieder anzugreifen".

BVB: Zweifel an Favre wachsen

Doch so einfach dürfte es nicht werden. Ungeachtet der Niederlage gegen den FC Bayern spielt der BVB zwar eine starke Rückrunde. Doch die Zweifel wachsen. In seiner bald zweijährigen Amtszeit scheiterte Favre in Champions League und DFB-Pokal viermal im Achtelfinale. Zudem verspielten die Dortmunder in der Liga in der vergangenen Saison einen Neun-Punkte-Vorsprung.

Angesichts hochkarätiger Verstärkungen im Sommer (Julian Brandt, Hummels, Thorgan Hazard) und im Winter (Erling Haaland, Emre Can) rief Watzke für diese Spielzeit die Meisterschaft als Ziel aus. Doch in der Hinrunde wurde es bereits eng: Erst eine Systemumstellung nach dem 0:4 in München und dem 3:3 gegen Paderborn rettete Favre den Job.

Doch an den Bayern beißen sich die Schwarz-Gelben bei sieben Punkten Rückstand und noch sechs ausstehenden Spielen anscheinend wieder die Zähne aus. Es werde schwer, brutal schwer, sagte Favre.

Lucien Favre - Borussia Dortmund vs. FC Bayern München Fotocredit: Imago

Favre: "Ich bleibe ruhig, ich vertraue mir"

Damit wächst wieder die Kritik an seiner Person. Er sei kein Titel-Trainer, lautet einer der Vorwürfe, er stehe sich selbst im Wege. Der Name des derzeit vereinslosen Kovac geisterte schon durchs Umfeld. Abwehrchef Mats Hummels wäre aber vermutlich alles andere als begeistert, wenn er erneut Kovac vorgesetzt bekäme: Der Kroate hatte entscheidenden Anteil am Abschied des Weltmeisters von 2014 aus München.

Beim Taktikfuchs Favre werden allerdings Mut und Emotionen vermisst - auch von Matthäus. Der Trainer aber will sich nun erst einmal auf die letzten Spiele konzentrieren. "Ich bleibe ruhig, ich vertraue mir", sagte Favre nach dem Geister-Gipfel. Bevor er am Mittwoch einiges klarzustellen hatte.

