Borussia Dortmund hat offenbar Moritz Broschinski von Energie Cottbus verpflichtet. Das berichtet die "Lausitzer Rundschau". Als Quelle wird eine Person aus dem Umkreis des Offensivspielers genannt. Demnach werde der 19-Jährige mit Beginn der neuen Saison zum BVB wechseln. Eine Ablösesumme ist nicht fällig. Der Vertrag Broschinskis in Cottbus läuft zum Saisonende aus.

Der Youngster soll wohl zunächst in der zweiten Mannschaft der Dortmunder auflaufen. Zuletzt wurden unter anderem auch der VfL Wolfsburg und der SC Paderborn mit dem Offensivspieler in Verbindung gebracht.

2. Bundesliga Positiver Corona-Test: Zweitligist komplett in Quarantäne VOR 6 STUNDEN

Weiterer Nachwuchsspieler vor Verpflichtung

Zudem soll sich Dortmund auch mit dem ebenfalls 19-jährigen Aday Ercan vom SC Wiedenbrück einig geworden sein. Allerdings würden im Sommer vermutlich bis zu elf Spieler die zweite Mannschaft des Klubs verlassen.

Broschinski kam in der aktuellen Saison in insgesamt 28 Pflichtspielen für die Cottbusser zum Einsatz, darunter auch in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den FC Bayern München. Er erzielte insgesamt neun Tore und lieferte zu acht weiteren die Vorlage.

Das könnte Dich auch interessieren: Pro und Contra zum Liga-Neustart: Die wichtigsten Agumente

Play Icon WATCH Nach Lazio und Inter: Nächster Serie-A-Klub klopft bei Götze an 00:01:29

Premier League Verkürzte Matches beim Neustart der Premier League? VOR 9 STUNDEN