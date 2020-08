Zum zehnten Mal fährt Borussia Dortmund zur Vorbereitung auf eine Bundesliga-Saison ins schweizerische Bad Ragaz. Hoch "Detlef" sorgt dafür, dass den Stars in Schwarz-Gelb ab Montag eine amtliche Hitzeschlacht droht. Einen Gang rausnehmen wird dennoch niemand. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Wer besonders gefordert ist und welche Stars im direkten Duell trainieren.

Acht Tage lang wird der BVB ab Montag das erste Trainingslager der Saisonvorbereitung bestreiten. In Bad Ragaz, weil das so Tradition ist. Und weil man dort in den vergangenen Jahren hervorragende Erfahrungen gemacht hat.

Zwei Testspiele wurden in weiser Voraussicht ausgemacht. Am 12. August gegen den ortsansässigen SCR Altach und vier Tage später gegen Austria Wien mit dem Ex-Borussen-Coach Peter Stöger.

Ansonsten steht kollektives Schwitzen auf dem Programm. Nicht nur aufgrund der heißen Temperaturen. In den kommenden Tagen wird auch die konditionelle Grundlage für eine anstrengende Saison gelegt.

Durch die Corona-Pandemie und die terminierte EM im Sommer 2021 lässt der Terminplan ab September kaum eine Zeit zum Verschnaufen zu.

Für einige Borussen steht schon in dieser frühen Saisonphase viel auf dem Spiel. Wir beantworten die drängendsten Fragen vor dem Trainingslagerstart des Vizemeisters.

Sind alle Stars fit?

Trainer Lucien Favre kann fast aus dem Vollen schöpfen. Die Betonung hier liegt auf: fast. Einige Spieler stehen dem Schweizer nämlich nicht zur Verfügung. Darunter sogar wichtige Leistungsträger.

Abwehrchef Mats Hummels verletzte sich jüngst im individuellen Training am Sprunggelenk und wird in Bad Ragaz nur in Teilen zum Team stoßen können. Mitfahren wird er aber. Genau wie Mahmoud Dahoud, der sich langsam aber sicher von einer Knieverletzung zurückkämpft.

Kapitän Marco Reus wird hingegen nicht dabei sein. Die hartnäckigen Probleme an den Adduktoren setzen den Nationalspieler für unbestimmte Zeit außer Gefecht. Für die Borussia ist der Ausfall Reus' sicher die größte Beeinträchtigung in der eigenen Saisonplanung.

Andere werden in die Bresche springen und einen Schritt nach vorne machen müssen.

Welcher Jungstar sticht heraus?

Die populäre Antwort auf diese Frage ist wahrscheinlich: Youssoufa Moukoko. Und klar, jeder will sehen, wie sich das 15-jährige Supertalent in seinen ersten Wochen bei den Profis entwickelt und in die Mannschaft einfügt.

Und trotzdem lohnt es sich, auch die anderen Supertalente im BVB-Kader im Auge zu behalten. Ansgar Knauff machte - genau wie Nnamdi Collins in der ersten Trainingswoche einen nervösen aber hochmotivierten Eindruck. Beide dürfen sich in der Schweiz weiter beweisen.

Und schließlich dürfte Gio Reyna unter besonderer Beobachtung stehen. Der US-Boy gilt als kommender X-Faktor im Spiel der Borussia und soll von Favre schon in der Vorbereitung an eine Schlüsselrolle herangeführt werden.

Giovanni Reyna Fotocredit: Imago

Wie ist der Stand im Sancho-Poker?

Eigentlich wollte der BVB das Thema bis zum heutigen Montag vom Tisch haben. Der 10. August sollte für die englischen Verhandlungspartner von Manchester United als Ultimatum verstanden werden.

Natürlich aber, gibt es weiterhin Diskussionen und Spekulationen. Denn Sancho ist weiterhin Spieler der Dortmunder und wird auch sicher mit ins Trainingslager reisen.

Genauso sicher aber ist, dass Manager Michael Zorc sein Smartphone nah am Körper tragen dürfte, um erreichbar zu sein. Ein Angebot der Engländer gibt es zwar noch nicht, es könnte aber - auch nach verstrichenem Ultimatum - jederzeit eintreffen. Die Sache bleibt auch in der Schweiz heiß.

Jadon Sancho Fotocredit: Getty Images

Wer hat auf Rechts die Nase vorn?

Nach dem Abgang von Achraf Hakimi zu Inter Mailand ist der Stammplatz auf der rechten Außenbahn der Borussia frei.

Man hat in Thomas Meunier einen klangvollen Namen als Ersatz verpflichtet. Der belgische Nationalspieler kam von Paris Saint-Germain in den Ruhrpott und soll mit seiner Erfahrung noch mehr Stabilität in den jungen Kader bringen.

Sein Stammplatz auf der rechten Seite ist aber nicht in Stein gemeißelt. Erstens, weil er auch als rechter Part in einer defensiven Dreierkette zum Einsatz kommen könnte. Zweitens, weil auch Mateu Morey Ansprüche angemeldet hat.

Der Spanier bekam zum Saisonende hin einige Einsatzminuten und machte sich nicht schlecht.

"In der Nationalmannschaft bin ich Außenspieler, ich mag es, nach vorne zu spielen und Vorlagen zu geben. Ich schieße natürlich auch gerne Tore, aber ich kann diese Verantwortung auch gern abgeben", sagte Meunier schon vielsagend.

Und dann ist da ja noch Routinier Lukasz Piszczek. Das Trainingslager wird eine erste Tendenz geben.

Erling Haaland von Borussia Dortmund Fotocredit: Getty Images

Konkurrenzlos und noch besser?

Erling Haaland bestreitet in Bad Ragaz seine erste komplette Vorbereitung mit der Borussia.

Nach seinem Wechsel im vergangenen Winter legte der Norweger eine beeindruckende Rückserie hin, ohne Mitspieler und Spielsystem bis ins Detail verinnerlicht zu haben. Das lässt für die neue Saison viel hoffen.

"Wir haben auch die Qualität, um Meister zu werden, aber reden allein genügt nicht“, sagte der 20-Jährige und gab die Richtung für die Saison 2020/21 vor. Im Training haut sich der Stürmer schon jetzt voll rein, geht voran.

Konkurrenz hat er im Kader (noch) nicht wirklich, es wurde kein zweiter echter "Neuner" verpflichtet. Moukoko darf erst ab November spielen. Haaland will schon im Trainingslager beweisen, dass er auch auf lange Sicht die klare Nummer eins ist.

