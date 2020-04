"Man darf nicht verrücktspielen und seine tollen Torquoten in der Jugend auch bei den Profis erwarten", betonte der Bruder von Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Der 15-Jährige machte in den vergangenen Jahren auf sich aufmerksam, da er in den Jugendbereichen in höheren Altersklassen Tore am Fließband fabrizierte. In der aktuellen Spielzeit kommt Moukoko auf 34 Treffer und neun Torvorlagen in 20 Partien für die U19 des BVB in der Bundesliga West.

Jüngst hatte die DFL-Versammlung dem BVB-Antrag zugestimmt, wonach ein Spieler bereits mit 16 Jahren in der Bundesliga auflaufen darf. Bei Moukoko wäre das ab dem 20. November diesen Jahres der Fall.

Rummenigge: Moukoko kann "Riesenspieler" werden

Das unverkennbare Potenzial des Deutsch-Kameruners wollte Rummenigge indes nicht anzweifeln:

" Wenn Moukoko hart arbeitet und gesund bleibt, kann er ein Riesenspieler werden. "

Um sich mit den Besten messen zu können, müsse er aber "noch robuster, cleverer, durchsetzungsstärker werden", so Rummenigge.

