Clemens Tönnies hat einen Tag nach seinem Rücktritt als Vorsitzender des Aufsichtsrates bei Schalke 04 der Führung des kriselnden Bundesligisten noch einmal dringend zur geplanten Ausgliederung der Profi-Abteilung geraten. "Schalke 04 kommt für eine positive Zukunft an einer Ausgliederung nicht vorbei", sagte Tönnies am Mittwoch den Zeitungen der "Funke-Mediengruppe".

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Viele Schalker Fans und Mitglieder sehen eine mögliche Abkehr vom eingetragenen Verein, welche zur Lösung der Finanzprobleme der angeschlagenen Königsblauen beitragen soll, kritisch, sie befürchten eine Übernahme durch Investoren. Tönnies hatte vor seinem Rücktritt versichert, es könne nicht "gegen den Zeitgeist oder den Willen dieser Mitglieder" entschieden werden. Für eine entsprechende Satzungsänderung wäre eine Dreiviertel-Mehrheit notwendig.

Bundesliga Ohne den Meister? An diesem Termin soll die neue Bundesliga-Saison starten VOR 4 STUNDEN

Zu seinem Abschied, den der milliardenschwere Fleischfabrikant nach großem Druck von außerhalb am Dienstag verkündet hatte, sagte Tönnies den "Funke""-Blättern: "Ich gehe total ohne Groll. Ich habe die schönste Zeit meines Lebens mit Schalke 04 verbracht, ich hatte wegen Schalke 04 auch viele schlaflose Nächte. Aber ich möchte keinen Tag in all den Jahren missen."

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Pep mit Kampfansage vor Gipfeltreffen: "Werden es Liverpool spüren lassen"

Play Icon WATCH Salihamidzic schwärmt von Neuzugang Nianzou Kouassi: "Eines der größten Talente" 00:00:24

Premier League Guardiola über Sané-Wechsel zu Bayern: "Es wird ein neues Kapitel für ihn" VOR 5 STUNDEN