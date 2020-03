"Wir haben entschieden, dass der Spieltag stattfindet, rein sportlich. Mit wie vielen Zuschauern und ob ohne, das ist eine Entscheidung, die die Behörden treffen müssen", sagte der DFL-Geschäftsführer weiter und sprach von "einer Ausnahmesituation, die wir alle noch nicht erlebt haben. Das betrifft ja auch Handball, Basketball oder auch die Dritte Liga."

Während Seifert eine Verschiebung der Bundesliga-Spieltag, bzw. eine Spielpause für "illusorisch" hält, prüft die DFL in der 2. Bundesliga die Möglichkeit von Spielverlegungen. "In der Bundesliga ist das schwieriger wegen der internationalen Spiele einiger Klubs", erklärte der Vize-Präsident des DFB, außerdem hätte im Oberhaus die Verlegung noch weitere Konsequenzen, wie Seifert berichtet:

" Das ist nicht zu Ende gedacht. Da gibt es Verträge, sportliche Konsequenzen. Abstiege und Aufstiege. Wir brauchen den geregelten Spielbetrieb. Aufzuhören ist keine Option. Wir brauchen Mitte Mai eine Tabelle, damit die Klubs planen können. "

Gesundheitsminister Jens Spahn hatte bereits am Sonntag dazu aufgefordert, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. In der italienischen Serie A wurden bereits einige Spiele verschoben oder vor leeren Rängen ausgetragen.

