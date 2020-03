Dem Betreiber der Bar drohe laut "Bild" eine Strafanzeige.

"Es stimmt, Amine war mit einem Bekannten dort, weil ihm zuhause die Decke auf den Kopf gefallen ist. Es war ein Fehler, den hat er jetzt auch eingesehen", wird Schneider zitiert. Der Sportvorstand machte deutlich, dass das nicht mehr vorkommen werde.

Spende für Harit

"Ich habe ihm nochmal den Ernst der aktuellen Lage vor Augen geführt. In dieser schlimmen Krisensituation sind Dinge, die gestern noch normal waren, heute nicht mehr zu tolerieren. Amine tut es sehr leid, und es wird nicht wieder vorkommen", sagte Schneider. Harit will Geld für einen guten Zweck spenden.

Schalke hatte erst am Freitag die Trainingspause aufgrund der Corona-Krise verlängert. Frühstens am kommenden Freitag wird sich der Klub wieder zum gemeinsamen Training treffen.

(SID)

