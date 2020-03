Eine solche Entscheidung würde aber nicht der Rechteinhaber Sky alleine fällen. Auch die DFL müsste dies absegnen.

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hatte am Montag betont, er rechne aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus mit Geisterspielen am kommenden Spieltag. "Wir würden am liebsten schon nächsten Spieltag mit Zuschauern spielen. Das ist aber leider nicht realistisch", sagte der Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL) bei Bild Live. Eine komplette Absage des Spieltags am kommenden Wochenende schloss Seifert hingegen aus.

(SID)

