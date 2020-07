Michael Cuisance wurde zuletzt mit einer möglichen Leihe nach Frankreich in Verbindung gebracht. Arnaud Pouille, Generaldirektor von RC Lens, wies diese Spekulationen im Interview mit "20 Minutes" zurück: "Es ist nicht so, dass wir, nur weil wir an einem Punkt aus Höflichkeit den Hörer abgenommen haben, starkes Interesse haben, er auf einer Liste steht oder wir ein Angebot unterbreiten wollen."

"Ernsthaft, es zirkulieren aus einem einfachen Grund so viele Namen: Wie alle Klubs kriegen wir dieser Tage viele Anrufe von Beratern. Alles, was wir dann machen müssten, ist zu sagen, dass wir mal schauen und schon sagen einige Leute: 'Lens hat Interesse an...'", erklärte Pouille weiter.

Premier League Zweifel an Özil: Arsenal-Coach mit vielsagenden Äußerungen VOR 3 STUNDEN

In der vergangenen Woche hatte "Fussballtransfers.com" nicht nur über das Interesse von Lens berichtet. Auch Metz, Marseille und Bordeaux sollten demnach Cuisance im Visier haben.

Flick lobt Cuisance-Entwicklung

Eine Leihe des 20-Jährige hält der Klub-Chef des französischen Erstliga-Aufsteigers aber für ausgeschlossen. Cuisance habe zuletzt "bei den Bayern geglänzt", so Pouille. Da müsste ein Verein wie Lens "wirklich vernünftig bleiben".

Bayern-Coach Hansi Flick lobte den Youngster nach dem letzten Spiel gegen den VfL Wolfsburg und hob dabei auch die gute Entwicklung von Cuisance hervor: "Er hat sich das verdient, er hat nach Corona sehr gut gearbeitet, auch an seiner Fitness. Dass er ein klasse Fußballer ist, hat er schon immer bewiesen. Jetzt geht er auch mit der nötigen Mentalität, die man braucht."

Im Moment sei man daher "sehr zufrieden", so der Münchener Trainer. Beim 4:0-Erfolg gegen die Wölfe hatte Cuisance sein erstes Bundesligator erzielt und zugleich das 3:0 von Robert Lewandowski vorbereitet.

Das könnte Dich auch interessieren: Darum wäre der FC Liverpool mit Bayern-Star Thiago noch stärker

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Play Icon WATCH Alaba, Messi, Thiago, Pogba - verkaufen oder verlängern? 00:00:47

La Liga Barça-Boss wittert Verschwörung im Titelkampf VOR 5 STUNDEN