Der Stürmer, der mit der deutschen Olympia-Auswahl in Rio de Janeiro Silber gewonnen hatte, hat Wurzeln in Äthiopien und Tschechien. Er wurde laut eigenen Angaben bereits Opfer von Rassismus. "Wenn wir nicht so schnell gelaufen wären, wäre es nicht nur bei Beleidigungen geblieben", sagte Selke.

Zuletzt hatten mehrere rassistische Anfeindungen im deutschen Profifußball für Entsetzen gesorgt. Herthas Jordan Torunarigha wurde im Duell bei Schalke 04 beleidigt, wie auch Würzburgs Drittligaprofi Leroy Kwadwo in Münster.

(SID)

