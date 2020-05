Mainz steckt in der Krise

Nach fünf Spielen ohne Sieg wachsen die Zweifel - der FSV Mainz 05 taumelt der Abstiegszone der Bundesliga entgegen. Nur noch einen Punkt ist die Mannschaft von Achim Beierlorzer von den Abstiegsrängen entfernt. Die Tendez spricht gegen die Mainzer. Nun hat Beierlorzer mentale Regeneration über Pfingsten angeordnet, um in die Erfolgsspur zurückzufnden.

Auf einmal hatte Achim Beierlorzer die Rückendeckung verloren. Es war zwar "nur" die Werbetafel, die beim ZDF-Interview auf den Trainer des FSV Mainz 05 kippte - doch die Szene im Anschluss an das 0:1 (0:1) gegen die TSG Hoffenheim passte perfekt zur prekären Lage des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten. Nach fünf Partien ohne Sieg gerät der Glaube an den Klassenerhalt stark ins Wanken.

"Es ist unheimlich schwierig, mit der Niederlage umzugehen. Das werden wir nicht einfach abschütteln können. Das wird schon länger dauern", gab FSV-Sportvorstand Rouven Schröder unumwunden zu: "Doch es wird noch schwieriger, wenn wir jetzt den Kopf hängen lassen. Noch ist niemand abgestiegen. Wir stehen noch über dem Strich, es wird aber immer enger."

Beierlorzer: "Nicht beirren lassen"

Als Sofortmaßnahme gegen die Selbstzweifel gab Beierlorzer den Pfingstmontag frei, damit sich seine Schützlinge vor dem richtungsweisenden Rhein-Main-Derby am Samstag bei Eintracht Frankfurt (15:30 Uhr im Liveticker) mental sammeln können. "Es geht jetzt nur noch darum, die Leistung abzurufen. Wir brauchen Punkte", sagte der Coach, dessen Aussagen sich aber schon sehr nach Durchhalteparolen anhörten: "Wir dürfen uns jetzt nicht beirren lassen. Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht. Das ist schon einmal viel Wert."

Tatsächlich war der Auftritt der Mainzer, die einen Punkt verdient gehabt hätten, in Ordnung. Den Unterschied machte am Ende nur der TSG-Treffer durch den eingewechselten Ihlas Bebou (43.). Wie die Gäste erarbeiteten sich auch die Mainzer in der offenen Partie zahlreiche gute Chancen. Dazu kamen einige umstrittene Szenen wie der nicht gegebene Treffer von Taiwo Awoniyi (60.) und ein Zweikampf zwischen TSG-Torwart Oliver Baumann und Awoniyi (68.), für den die Gastgeber gerne einen Strafstoß gehabt hätten.

Situation immer enger

Dass trotz der Bemühungen nichts Zählbares heraussprang, ist für die Psyche der Profis aber umso schlimmer. "In unserer Situation muss man einfach ein Tor erzwingen. Das haben wir nicht geschafft", äußerte der starke Torhüter Florian Müller, der unter anderem einen Foulelfmeter von Steven Zuber (27.) hielt: "Das Spiel hätten wir gewinnen müssen. Deshalb ist es sehr enttäuschend. Die Tabelle kann jeder lesen."

Beim Blick auf die Rangliste wird deutlich, wie groß die Gefahr für die Rheinhessen ist. Die Mainzer auf Rang 15 trennt nur noch ein Punkt vom Relegationsplatz. Sollte Werder Bremen am Mittwoch sein Nachholspiel gegen die Eintracht gewinnen, wäre selbst dieser minimale Vorsprung dahin.

Um einen minimalen Rückstand geht es dagegen für die Hoffenheimer. Es ist nur noch die Tordifferenz, die den Klub des Mehrheitseigners Dietmar Hopp von einem Platz in der Europa League trennt. Dieses Ziel will Trainer Alfred Schreuder, der mit seiner Mannschaft am Samstag bei Fortuna Düsseldorf (15.30 Uhr/Sky) antreten muss, aber (noch) nicht öffentlich ausrufen: "Ich finde nicht, dass das angebracht wäre. Schließlich können wir nur unsere Ergebnisse beeinflussen."

(SID)

