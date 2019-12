Zu seinem Verhältnis zu Marc-André ter Stegen hat Bayern-Keeper Manuel Neuer eine klare Meinung. Jeder versuche einfach, "seine beste Leistung für die Mannschaft abzurufen", so der Kapitän der Münchner. Dabei stellte Neuer klar:

" Im Fußball läuft es halt nicht wie im Handball mit Abklatschen und Umarmen und 'Den nächsten Siebenmeter hältst du'. Fußball ist eine andere Kultur. "

Man trainiere zwar zusammen, rufe sich aber nicht regelmäßig an, "wenn er mit Barcelona spielt oder ich mit Bayern, und wünschen uns viel Glück. Wir sitzen beim Frühstück zusammen, unterhalten uns ganz normal, trainieren zusammen - als Teamkollegen, nicht als Konkurrenten."

Neuer lobt Bayern-Trainer Flick

Neuer betonte dabei auch noch einmal, wie wichtig der Teamgeist für den Erfolg der Mannschaft sei. "Man kann nur etwas erreichen, wenn alles funktioniert und eine gewisse Harmonie herrscht, verbunden mit einem Ziel und Orientierung. Es zählt nur das, was die Mannschaft erreichen kann, Nebenkriegsschauplätze sind nicht wichtig", erklärte der Weltmeister von 2014.

Zum Trainerwechsel beim FC Bayern äußerte sich Neuer auch. Seit Hansi Flick von Niko Kovac übernommen hat, habe sich der Spielstil verändert, so der 33-Jährige:

" Wir verteidigen höher, laufen höher an, haben engere Bindungen zwischen den einzelnen Ketten. Jetzt sind es keine Wege, die 20 Meter lang sind, sondern zehn bis 15. Wir haben Zugriff und einen viel engeren Draht zueinander, die Kommunikation zwischen den Spielern läuft einfacher. Man kann sich Kommandos geben. Das hilft unserem Spiel, wir können den Gegner so unter Druck setzen. "

Dabei erläuterte Neuer auch, welche Kriterien ein Trainer des FC Bayern für ihn erfüllen muss. "Eine gewisse Erfahrung sollte ein Bayern-Trainer schon mitbringen, er muss mit den Medien umgehen, mit den Spielern sprechen und sie mitnehmen können", erklärte der Routinier, der aber auch einschränkte:

" Die Grundvoraussetzung, Deutsch zu sprechen, muss nicht unbedingt erfüllt sein bei uns in der Mannschaft. "

Trainer sollte "FC-Bayern-Fußball" spielen lassen

In München sei einfach ein Trainer notwendig, "der den FC-Bayern-Fußball spielen möchte, der die Philosophie hat, einen Fußball zu spielen, der zum FC Bayern am besten passt", so Neuer. Interimscoach Flick, der die Münchner vorerst bis zum Ende der Spielzeit trainieren darf, erfüllt für den Torhüter diese Kriterien.

Auch deshalb traut Neuer dem 54-Jährigen eine Anstellung über das Saisonende hinaus zu. "Er macht es super bisher. Er hat einen tollen Draht zur Mannschaft, spricht die Dinge ganz klar an. Er hat die Chance aktuell auf jeden Fall verdient", meinte der Bayern-Keeper.

