Buzz

Noch am Vormittag hatte die DFL in einem Statement bekanntgeben, dass der 26. Spieltag in der 1. und 2. Liga planmäßig stattfinden würden. Einzige Einschränkung: Die Fans waren bei allen Spiele ausgeschlossen. Zudem wurde das Zweitliga-Spiel zwischen Hannover 96 und Dynamo Dresden abgesagt, da die Niedersachsen zwei Corona-Fälle im Verein vermeldet hatten.

Knapp vier Stunden vor Anpfiff von der Partie zwischen dem SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf ruderte die Liga dann doch zurück. "Hintergrund ist unter anderem, dass sich im Lauf des Tages der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus im Umfeld mehrerer Klubs und von deren Mannschaften ergeben haben und weitere Infektionen nicht auszuschließen sind", hieß es in der Mitteilung der Liga.

In den Sozialen Medien waren sich alle einig: Richtige Entscheidung für die Bundesliga, aber zu spät getroffen. Auch einige Offizielle, sowie Sportler äußerten sich.

Jörg Schmadtke, Geschäftsführer vom VfL Wolfsburg, erklärte: "Wir tragen die Entscheidung der DFL vollständig mit. Angesichts der aktuellen Lage und des nicht absehbaren weiteren Verlaufs der Epidemie ist das eine konsequente, logische und die einzig richtige Entscheidung." Auch die anderen Veranwortlichen, wie Fredi Bobic von Eintracht Frankfurt, waren sich einig, dass die richtig Entscheidung getroffen wurde:

" Es ist die vernünftigste Lösung, in Anbetracht der rasanten und unübersichtlichen Entwicklung, auch den 26. Spieltag auszusetzen. Die Gesundheit aller steht an erster Stelle. "

So reagiert das Netz: