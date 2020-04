DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hat sich auf der Pressekonferenz nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag zum Vorgehen im Falle positiver Corona-Test bei Spielern bei einer möglichen Fortsetzung der Bundesliga-Saison geäußert. Zuvor hatten Berichte über die geplante Verheimlichung positiver Testergebnisse durch die DFL für Empörung in der Öffentlichkeit gesorgt.

Eine Berichterstattung, die Seifert so nicht stehen lassen wollte. Die Vermeldung eines Coronavirus-Falls sei nichts, "was man gleichsetzen kann mit einer Oberschenkelzerrung", so der 50-Jährige, der wie folgt fortfuhr: "Hier haben wir es natürlich mit einem anderen Fall zu tun. Kommt bei einer Testung heraus, dass es einen positiven Fall gab, dann wird erstmal das Gesundheitsamt informiert."

"Das", so Seifert mit Nachdruck, sei "unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten" so geboten. Eine Verheimlichung der Testergebnisse sei aber keineswegs angedacht: "Es ist nicht so, dass man das mal eben schnell auf die Website stellt. Aber insgesamt ist anzumerken, dass man dann natürlich irgendwann in die Kommunikation geht."

Bundesliga Neustart, brisante Punkte, Quarantäne: Fragen und Antworten zum DFL-Plan VOR EINER STUNDE

Seifert nennt Zahlen zur Einordnung

Der DFL-Geschäftsführer appellierte anschließend noch einmal an die Eigenverantwortung eines jeden im System Bundesliga, "gesund zu bleiben". Sollten die 1100 Lizenzspieler und rund 40 Leute pro Mannschaftsstab das tun, "dann kann vermeintlich wenig passieren", schlussfolgerte Seifert.

Zur Einordnung erinnerte er noch einmal an die geringe Zahl an bisher infizierten Spielern: "Bei den 1100 Lizenzspielern gab es bisher 14 positiv getestete Fälle. Die sind in der Zwischenzeit auch alle längst wieder genesen. Zumindest meiner Information nach, Stand gestern, ist da auch kein neuer hinzugekommen."

Das könnte Dich auch interessieren: Bundesliga erklärt sich zum Neustart bereit - Klubs durch TV-Gelder vorerst gerettet

Play Icon WATCH Bundesliga-Fortsetzung im Mai? BVB-Fan Struff im Zwiespalt 00:01:37

Bundesliga Bundesliga erklärt sich zum Neustart bereit - Klubs durch TV-Gelder vorerst gerettet VOR 2 STUNDEN