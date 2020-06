Die TSG 1899 Hoffenheim hat im Kampf um Europa wichtige drei Punkte beim FC Augsburg geholt. Im Auswärtsspiel bei den bayrischen Schwaben gewannen die Kraichgauer mit 3:1 (0:0). Munas Dabbur schnürte in der zweiten Hälfte den Doppelpack (59./62.), Ruben Vargas gelang in der (69.) Minute der Anschlusstreffer. Den Schlusspunkt setzte Ihlas Bebou (89.).

So lief das Spiel:

Die mit berechtigten Europapokalhoffnungen angereisten Hoffenheimer begannen forsch und übten von der ersten Minute viel Druck auf den Augsburger Defensivverbund aus. Munas Dabbur aus spitzem Winkel (10.) und Robert Skov von der Strafraumgrenze (11.) gaben die ersten wenig gefährlichen TSG-Schüsse Richtung Augsburger Tor ab.

Nach knapp einer Viertelstunde befreiten sich die Gastgeber etwas aus der Hoffenheimer Umklammerung und verzeichneten ihrerseits durch Eduard Löwen (16.), Tin Jedvaj (18.) sowie Philipp Max (22.) die ersten Abschlüsse.

In der 24. Minute war wieder die TSG am Zug und kam durch Diadie Samassekou zur bis dato besten Chance der Partie. FCA-Torwart Andreas Luthe entschärfte den Distanzschuss des Mittelfeldmannes mit einer sehenswerten Flugparade (24.).

Nach abwechslungsreichen ersten 25 Minuten verflachte die Partie, sodass es erst kurz vor der Pause wieder brenzlig vor dem Augsburger Tor wurde. Einen Abschluss von Christoph Baumgartner aus kurzer Distanz lenkte FCA-Keeper Luthe mit den Fingerspitzen gerade noch an die Latte und verhinderte mit dieser Großtat die Gästeführung (45.+1).

Die TSG kam engagiert aus der Pause und scheiterte nach 58 Minuten einmal mehr am Aluminium. Skovs Eckball beförderte Kapitän Benjamin Hübner per Kopf an die Oberkante der Latte (58.).

Eine Minute später belohnte sich die TSG für ihren Mühen und ging durch Munas Dabbur in Front. Nach Flanke von Pavel Kaderabek schaltete der Israeli am Elfmeterpunkt einen Tick schneller als Gegenspieler Stephan Lichtsteiner und spitzelte den Ball zum 1:0 in die rechte Ecke (59.).

Die Gäste blieben weiter am Drücker und erhöhten durch Dabburs Doppelschlag umgehend auf 2:0. Der Angreifer stand nach Ilhas Bebous Latten-Kopfball goldrichtig und staubte aus kurzer Distanz schnörkellos ab (62.).

Die Antwort des FCA folgte mit dem ersten Torschuss im zweiten Durchgang. Ruben Vargas verlängerte eine Löwen-Ecke vom kurzen Pfosten per Kopf in die lange Ecke (69.).

Augsburg fehlten in der Schlussphase die zündenden Ideen, um den TSG-Sieg ernsthaft zu gefährden. Stattdessen machte Bebeo kurz vor Spielende alles klar, als er eine leicht verunglückte Luthe-Abwehr aus fünf Metern über die Linie bugsierte (89.).

Durch das 2:2 von Düsseldorf gegen Leipzig muss der FCA den Klassenerhalt auf den nächsten Spieltag in Düsseldorf verschieben, wenn beide Teams im direkten Duell aufeinandertreffen. Hoffenheim darf hingegen weiter vom internationalen Geschäft träumen.

Die Stimmen:

Philipp Max (FC Augsburg): "Wir wollten heute unbedingt und den Klassenerhalt fix machen. Das ist uns leider nicht gelungen. Bis zur Pause war es okay von uns. Wir haben alles reingeschmissen, konnten aber nicht alles verteidigen. Unterm Strich ist es eine verdiente Niederlage."

Benjamin Hübner (TSG Hoffenheim): "Wir stehen momentan auf einem guten Tabellenplatz, den wir unbedingt verteidigen wollen. Wir werden bis zum Schluss fighten."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Hoffenheims Augsburg-Serie hält

Die Augsburger WWK-Arena bleibt ein gutes Pflaster für die TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer holten den fünften Auswärtssieg in Folge bei den Fuggerstädtern und dürfen generell in dieser Saison auf ihre Auswärtsstärke bauen. Schon 27 Punkte stehen für Hoffenheim in dieser Spielzeit auf fremden Plätzen zu Buche – Vereinsrekord!

Die Statistik: 2

Munas Dabbur ist der zweite Israeli in der Bundesliga-Geschichte, dem ein Doppelpack gelingt. Der Nürnberger Almog Cohen erzielte im April 2017 den ersten israelischen Doppelpack – ebenfalls gegen Augsburg.

