Marco Reus (Borussia Dortmund) bei "Sky" ...

... über Julian Brandts Fehler vor dem 2:2: "Timo (Werner, Anm. d. Red.) ist einfach clever, der läuft nicht so gerne zurück. Das kannst du nicht ahnen, das ist ein Sicherheitsball. Da trifft ihn keine Schuld. Er kann nicht wissen, dass er da so langsam zurückkommt. Passiert."

... über die zweite Halbzeit ("ARD"): "Was soll passiert sein? Leipzig ist keine Karnevalsmannschaft, sie haben Qualität. Wir machen individuelle Fehler und kriegen die Gegentore, das ist passiert."

Video - Favre in Erklärungsnot: "Das ist auch schwer zu akzeptieren" 00:39

Roman Bürki (Borussia Dortmund) bei "Sky" ...

... über das Spiel: "Wenn du 2:0 zuhause führst, wünschst du dir auch, es über die Zeit zu bringen. Leider haben wir es mit zwei unglücklichen Gegentoren wieder spannend gemacht. Wir waren dann nochmal in Führung, aber am Schluss hat uns auch die Kraft gefehlt. Wir haben über 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht."

... über die Fehler vor den Gegentoren: "Bei den zwei Toren muss Leipzig nicht viel machen, die haben wir ihnen geschenkt. Ich wollte den noch mehr auf die Seite köpfen, aber ich bin halt kein Spieler. Ich versuche es, nächstes Mal besser zu machen. Ich hatte genügend Saves heute, kommt halt auch mal vor. Leipzig hat nicht viel gemacht, es ist für sie glücklicher. Sie freuen sich über den Punkt und wir ärgern uns eher."

Markus Krösche (Sportdirektor RB Leipzig) bei "Sky" ...

... über das furiose Spiel: "Es war ein geiles Fußballspiel, letztlich auch für uns ein super Ergebnis. Wir haben es uns in der zweiten Halbzeit mit extremem Engagement erarbeitet. Wir sind mit dem Punkt zufrieden. Es sind auf beiden Seiten viele junge Spieler unterwegs, denen man Fehler zugestehen muss. Das gehört dazu."

... über die erste Halbzeit: "Wir waren in der ersten Halbzeit nicht richtig in den Zweikämpfen, nicht richtig fokussiert, ein bisschen träge. Dortmund hat auch wenig zugelassen."

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig) bei "Sky" ...

... über das Spiel: "Vom Ergebnis her bin ich am Ende schon zufrieden, aber die Art und Weise müssen wir hinterfragen. Das war in der ersten Halbzeit überhaupt nicht das, was wir spielen wollten. Wir haben in der ersten Halbzeit Riesenprobleme gehabt, was das Anlaufen angeht, aber der Hauptgrund war: Unser Spiel mit Ball war einfach sehr, sehr schlecht in der ersten Halbzeit. Der BVB holt uns schon vor der Pause ein bisschen ins Boot, als sie schon ein bisschen lockerer gespielt hat. Die ersten zwei Tore schenken sie uns natürlich. Beim dritten haben wir es dann ganz ordentlich gemacht und sind gut auf den zweiten Ball gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir es schon ganz ordentlich gemacht, viel mutiger gespielt und deutlich besser."

... über seine Halbzeitansprache: "Ich habe in der Halbzeit gesagt, dass wir über die Emotion ins Spiel finden müssen. Wir haben fußballerisch keine Chance gehabt in der ersten Halbzeit. Von daher ging's ganz wenig um taktische Dinge, sondern hauptsächlich darum, den Jungs Mittel an die Wand zu geben, wie wir ein bisschen ins Spiel kommen: viele Flanken schlagen, Diagonalbälle schlagen, auch häufiger mutig andribbeln, dass der Gegner bisschen hinten rein fällt und wir das Spiel mehr in seine Hälfte verlagern."

... über die vergleichsweise schwache erste Halbzeit: "Dortmund hat auch schon in der ersten Hälfte nicht extrem aggressiv in unserer Hälfte verteidigt, aber wir haben halt jeden Ball zu ihnen gespielt und dann sind sie konterstark. Das musst du einfach besser lösen. Fußballerisch waren sie in der ersten Halbzeit besser als wir. Julian Brandt hat glaube ich in der ersten Halbzeit keinen Ball verloren, auch wenn er uns dann einen vorlegt. Bei uns haben heute nicht alle das Niveau erreicht, dass wir auf demselben Niveau mitkicken können. Das ist aber im dritten Auswärtsspiel hintereinander auch nicht so einfach. Lob gibt's eher von extern. Ich versuche sachlich zu sagen, was gut und was nicht gut ist. Das spreche ich klar an."

... über die Leistungssteigerung nach der Pause: "So eine Halbzeit ist schon mal drin. Wir müssen schon schauen, dass wir in diesen Spitzenspielen einfach mutiger sind - das war gegen Bayern ähnlich. Wir müssen uns nicht verstecken. Es mag sein, dass der Gegner in gewissen Dingen ein bisschen besser ist - wir sind aber auch in gewissen Dingen ein bisschen besser: Wir können grundsätzlich gut verteidigen und können gut Gegenpressing spielen, auch wenn wir mit Ball immer noch Baustellen haben und uns Bayern und Dortmund hier noch weiter sein mögen. Man muss einfach ein gutes Gleichgewicht hinkriegen und im ersten Durchgang hatten wir keins."

... über den Treffer von Timo Werner zum 2:2: "Er wollte nicht aus dem Abseits kommen und stand da goldrichtig."

... über den Punktgewinn ("ARD"): "Am Ende ist es auch nicht verdient, dass wir einen Punkt holen, aber den musst du auch mal nehmen nach so einer grottenschlechten ersten Halbzeit in Dortmund bei dem Stadion und der Kulisse. Mund abputzen."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund) in der "ARD" ...

... über die zweite Halbzeit: "Wir machen ein drittes Tor, Chapeau! Danach kriegen wir ein unnötiges Tor, das ist klar, aber die Mannschaft ist weiter nach vorne marschiert und hat Chancen kreiert. Ich muss sagen: Das ist schwer für alle."

