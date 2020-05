Eintracht Frankfurt hat seine Sieglos-Serie im Kampf um den Klassenerhalt zu einem enorm wichtigen Zeitpunkt durchbrochen. Die Gefahr ist aber noch nicht gebannt. Schon beim Nachholspiel gegen Werder Bremen könnten sich die Hessen mit einem Sieg aber fast sicher aus dem Abstiegskampf verabschieden. Keeper Kevin Trapp betonte die Bedeutung des Siegs gegen Wolfsburg.

Adi Hütter herzte nach dem "absoluten Befreiungsschlag" seinen Sportdirektor Bruno Hübner. Er klatschte strahlend mit Kevin Trapp und Co. ab. Dann blieb der Blick des Trainers von Eintracht Frankfurt auf der Videowand der Wolfsburger Arena hängen, die Ergebnisse flackerten auf - und Hütter atmete noch einmal tief durch.

"Wenn wir heute hier verloren hätten, wäre alles zusammengekommen, natürlich die Nerven dazu", sagte der 50-Jährige nach dem hart erkämpften 2:1 (1:0) beim VfL: "In Wolfsburg zu gewinnen, tut uns sehr gut." Auch für Trapp war der Erfolg "brutal wichtig". Sonst wäre es ganz eng geworden, ergänzte der Nationaltorhüter. "Mir fallen sehr viele Steine vom Herzen", sagte Timothy Chandler.

Frankfurt verschafft sich Luft

Der ersten Sieg nach sechs Partien ohne Dreier verschafft der Eintracht im zunehmend dramatischen Kampf um den Klassenerhalt dringend benötigte Luft. Werder Bremen, Frankfurts Gegner im Nachholspiel am Mittwoch (20:30 Uhr im Liveticker), macht gehörig Druck von unten. Nach dem Brustlöser in Wolfsburg sieht Hütter nun aber vor der Partie in der Hansestadt vor allem die Chance. "Wir haben in Bremen die Gelegenheit, uns mit einer sehr guten Leistung da zu verabschieden", sagte Hütter. Der Klassenverbleib wäre bei einem Sieg wohl fast gesichert.

Nicht nur tabellarisch war das "starke Lebenszeichen" nach Wochen der Dürre ein "geiles Gefühl für die Jungs", wie Hütter sagte. Auch für den Kopf war es ganz wichtig, "weil jeder einzelne wirklich an die Leistungsgrenze gegangen ist, dass sie miteinander gefightet haben." Der Zeitpunkt vor den womöglich entscheidenden Partien in Bremen und gegen Mainz 05 hätte kaum besser sein können.

Entsprechend groß fiel der Jubel beim Siegtreffer des Japaners Daichi Kamada (85.) aus, der schon beim 3:3 gegen den SC Freiburg getroffen hatte. Wie auch Stürmer Andre Silva, der in Wolfsburg per Foulelfmeter (27.) eröffnete. Die Gastgeber kamen verdient durch Außenverteidiger Kevin Mbabu zum Ausgleich (58.) und vergaben eine Vielzahl weiterer bester Gelegenheiten. Die Frankfurter, bei denen Lucas Torro (90.+5) noch die Gelb-Rote Karte sah, hatten das Quäntchen Glück, was ihnen noch gegen Freiburg gefehlt hatte.

Während Wolfsburgs Coach Oliver Glasner nach dem Rückschlag im Europapokal-Rennen von einer "sehr, sehr unnötigen und bitteren Niederlage" sprach, betonten die Frankfurter auch ihre spielerischen Fortschritte. "Wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt, sehr gut gegen den Ball gearbeitet, aber auch immer wieder nach vorne gespielt", meinte Manager Hübner: "Die Leistungskurve zeigt weiter nach oben."

