Eintracht Frankfurt hat am 34. Spieltag einen Sieg gegen dem SC Paderborn gefeiert. Gegen den Absteiger gewannen die Hessen mit 3:2 (2:0). In einem munteren Spiel hatte Sebastian Rode Frankfurt früh in Führung gebracht (9.). André Silva (32.) und Bas Dost (52.) legten nach, ehe Mohamed Dräger (56.) und Sven Michel die letzten Bundesligatreffer der Paderborner (75.) erzielt.

So lief das Spiel:

Frankfurt erwischte den besseren Start und ging früh in Führung. In der neunten Minute knallten Laurent Jans und Abdelhamid Sabiri im eigenen Strafraum aufeinander, sodass der Ball im Rückraum bei Sebastian Rode landete. Dieser schlenzte halbhoch zum 1:0 ins rechte Eck.

Der SC Paderborn verarbeitete den Gegentreffer relativ gut und war in der ersten Phase nach seinem Rückstand das aktivere Team. Die Gäste erarbeiteten sich zwar ein Chancenplus, sechs ihrer neun Schüsse im ersten Durchgang setzten sie aber am Ziel vorbei. Die Hütter-Elf platzierte im selben Zeitraum lediglich zwei Schüsse aufs Tor - beide allerdings erfolgreich. Die Chancenverwertung machte in der ersten Halbzeit also den Unterschied.

In der 32. Minute gab Danny da Costa zu Daichi Kamada, der in die rechte Strafraumhälfte eindrang und auf seinen Passgeber querlegte. Dieser schob am Fünfereck nach innen, sodass André Silva aus kurzer Distanz zum 2:0 vollstreckte.

Gleiches Bild in der zweiten Hälfte: Frankfurt mit dem besseren Beginn und dem frühen Treffer - sieben Minuten nach Wiederanpfiff klingelte es. Rode spielt nach rechts zu Dominik Kohr, der Sebastian Vasiliadis aussteigen ließ und flach ins Sechzehnerzentrum passte. Dort schob Bas Dost per Direktabnahme flach zum 3:0 ein.

Paderborns Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Die Baumgart-Truppe stellte den Zwei-Tore-Rückstand innerhalb von drei Minuten wieder her. Christopher Antwi-Adjei bediente Sven Michel, der in der linken Strafraumhälfte halbhoch abzog. Kevin Trapp ließ nach vorne abprallen, sodass der Ball am Fünferrand bei Marlon Ritter landete. Dieser legt quer zu Mohamed Dräger, der zum 1:3 einnetzte - und somit seinen ersten Treffer im Profifußball erzielte.

Anschließend ereignete sich in den Gefahrenzonen nicht mehr allzu viel. Das Spiel verflachte etwas, ehe der SCP in der 75. Minute durch einen erfolgreichen Konter auf 2:3 verkürzte. Jamilu Collins bediente Kai Pröger, der auf Michel durchsteckte. Dieser lief unbedrängt auf den Kasten zu und schob flach zum 2:3 an Trapp vorbei.

Danach drückten die Ostwestfalen auf den Ausgleich, der ihnen jedoch verwehrt blieb.

Frankfurt siegte somit zum ersten Mal seit der Saison 2014/15 am letzten Bundesliga-Spieltag und schloss den Wettbewerb im Tabellenmittelfeld ab. Schlusslicht Paderborn muss hingegen nach einer Spielzeit Erstklassigkeit wieder in die zweite Liga.

Die Stimmen zum Spiel:

Fredi Bobic (Sportvorstand Eintracht Frankfurt): "Heute war wirklich ein spezielles Spiel, weil es schon ein gefühlter Sommerkick war. Es ging hin und her. Wir lagen 3:0 vorne und haben dann das Gaspedal nicht mehr durchgedrückt. Am Ende wurde es dann sogar noch etwas knapp, aber ich denke trotzdem, dass es ein verdienter Sieg war. Wir sind jetzt froh, dass es rum ist. Wir hatten zwölf sehr lange Monate seit der Vorbereitung und die Jungs sind auch froh jetzt in den Urlaub zu kommen."

Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt): "Wichtig war, dass wir heute gewinnen und den Tabellenplatz verteidigen - unabhängig davon, was Hertha in Gladbach gemacht hat. Und das haben wir geschafft, auch wenn es am Ende ein bisschen glücklich war."

Steffen Baumgart (Trainer SC Paderborn 07): "Die Jungs haben alles rausgehauen. Wir waren leider nicht in der Lage, die möglichen Tore zu machen. Die Niederlage ärgert mich, aber wir dürfen uns die Saison auch nicht kleinreden lassen. Wir sind immer wieder aufgestanden und haben Charakter gezeigt. Die Idee vom Fußball hat funktioniert, die Umsetzung leider nicht. Das ist traurig, aber der Fußball geht weiter."

Sven Michel (SC Paderborn 07): "Wir liegen erst 0:3 hinten - bald hätte es noch zum Punkt gereicht. Das ist unsere Mentalität, das gefällt mir gut."

Christopher Antwi-Adjei (SC Paderborn 07): "Trotz allem war es eine schöne Erinnerung und eine geile Saison. Ich habe noch ein Jahr Vertrag und fühle mich sehr wohl in Paderborn."

Ziel erreicht: Die Eintracht schloss die Saison auf dem neunten Rang ab.

Das fiel auf: Time to say goodbye - zumindest teilweise

Bei Eintracht Frankfurt wurden drei langjährige Spieler aus dem Profikader verabschiedet. Marco Russ (34), der aus der Adler-Jugend stammt, und seine Karriere größtenteils bei der SGE verbrachte, beendet seine aktive Laufbahn, bleibt der Eintracht aber im Analyse-Bereich erhalten. Auch Gelson Fernandes (33), der im Sommer 2017 von Stade Rennes kam, hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Jonathan de Guzman (32) verlässt die Hessen ebenfalls nach knapp drei Jahren (Ziel: unbekannt). Letzterer wurde in der 78. Minute eingewechselt, Russ und Fernandes wurden hingegen nicht eingesetzt.

Die Statistik: 8

Der SC Paderborn fuhr in der Rückrunde lediglich acht Zähler ein und stellt damit eine von fünf Mannschaften, die in den jüngsten 20 Jahren im deutschen Fußball-Oberhaus nicht über diese Punktemarke hinauskam.

