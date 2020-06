Eintracht Frankfurt hat sich bei Hertha BSC den Pokalfrust von der Seele geschossen. Der Klassenerhalt ist gesichert, nach Europa blickte Trainer Adi Hütter aber nur ganz vorsichtig. Die Mannschaft hat zwar ein lösbares Restprogramm, braucht für Platz sieben aber die Mithilfe der Konkurrenz. Gegen die Berliner war Frankfurt trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands überlegen.

Ein Treffer der Marke "Tor des Monats", drei Punkte und der Klassenerhalt für Eintracht Frankfurt, der Beweis der Charakterstärke seiner Mannschaft: Adi Hütter hätte sich für sein Jubiläum an der Seitenlinie kein besseres Szenario wünschen können. "Es war ein absolut verdienter Erfolg", sagte der Frankfurter Coach nach dem souveränen 4:1 (0:1)-Sieg bei Hertha BSC.

Zum insgesamt 500. Mal saß der 50-jährige Österreicher am Samstag als Cheftrainer auf der Bank. Was er dabei nur drei Tage nach dem bitteren Aus im Pokal-Halbfinale bei Bayern München sah, stellte ihn hochzufrieden.

Andre Silva (62./87.), Bas Dost (51.) und Evan N'Dicka (68.) drehten das Spiel für Frankfurt, das durch Krzysztof Piatek (24.) in Rückstand geraten war.

Eintracht überzeugt in allen Belangen

Die Eintracht, die nach der Roten Karte für Herthas Dedryck Boyata (45.) lange in Überzahl spielte, ließ dabei keine Müdigkeit erkennen. Im Gegenteil: Hütters Team dominierte die Zweikämpfe, überzeugte spielerisch sowie läuferisch und traf sehenswert.

Vor allem Silvas Hacken-Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 stach heraus - auch dank der starken Vorarbeit von Daichi Kamada. Der Japaner dribbelte sich durch Herthas Hintermannschaft und legte dann auf. "Er hat gewirkt wie ein Slalomläufer. Wenn er nicht ausschauen würde wie ein Japaner, hätte ich gedacht, er ist ein Österreicher, vielleicht ein guter Skifahrer", sagte Hütter scherzhaft über den Treffer, der "sicherlich ein Tor des Monats wert" sei.

38 Punkte hat Frankfurt nun auf dem Konto, zu Platz sieben und der erneuten Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation trennen den Klub fünf Punkte. "Es wird sehr schwer", sagte Sportdirektor Bruno Hübner, aber "Platz sieben ist vielleicht noch machbar".

Konkurrenz muss mithelfen

Zwar sind die kommenden Aufgaben gegen Schalke 04, den 1. FC Köln und den SC Paderborn lösbar, ohne Patzer der Konkurrenz bleibt den Hessen das Happy End aber verwehrt. "Wir wollen immer das Beste erreichen", sagte Hütter dennoch.

Wie die Eintracht hat auch die punktgleiche Hertha den Klassenerhalt rechnerisch geschafft. Für das internationale Geschäft wird es für die Berliner aber vermutlich nicht reichen. Das Restprogramm (Freiburg, Leverkusen, Mönchengladbach) ist äußerst anspruchsvoll, zudem plagt Trainer Bruno Labbadia die lange Ausfallliste, die am Samstag nochmals länger wurde.

Maximilian Mittelstädt ist am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt, zudem fehlt vorerst die stabilisierende Achse mit Boyata und Per Skjelbred, der gegen Frankfurt angeschlagen vom Platz musste. "In unserer derzeitigen personellen Situation ist das doppelt bitter", sagte Labbadia.

