Eintracht Frankfurt hat sich am 31. Bundesliga-Spieltag mit 4:1 (0:1) bei Hertha BSC durchgesetzt und die Hauptstädter damit in der Tabelle aufgrund des besseren Torverhältnisses überholt. Hertha ging durch Krzysztof Piatek (24.) in Führung, verlor dann aber Dedryck Boyata (45.+2), der Rot sah. In Überzahl drehten Bas Dost (51.), André Silva (62., 86.) und Evan Ndicka (69.) die Partie.

So lief das Spiel:

Die Hertha war von Beginn an um Spielkontrolle bemüht. Diese hatten sie auch, aber es fiel den Gastgebern schwer sich über die Mittellinie zu kombinieren.

Die erste Möglichkeit bot sich den gutstehenden Gästen aus Frankfurt. Filip Kostic initiierte sie mit einer Flanke von der linken Seite, in der Mitte war Danny da Costa eingelaufen und kam am ersten Pfosten zum Kopfball. Er verlängerte den Ball aufs lange Eck, der Abschluss bereitete Rune Jarstein allerdings keinerlei Probleme (5.).

Danach war das Spiel lange ein hart geführter Abnutzungskampf im Mittelfeld, bis die Hertha aus dem Nichts in Führung ging. Makoto Hasebe spielte am eigenen Sechzehner einen Fehlpass und so kam Per Skjelbred an den Ball. Der Norweger versuchte rechts in den Strafraum einzudringen, im Zweikampf sprang der Ball zu Krzysztof Piatek in der Mitte. Der Pole versuchte sich im Dribbling und flipperte durch zwei Gegenspieler hindurch. Am Ende stand er etwas glücklich frei vor Kevin Trapp und schob souverän ein (24.).

Die Eintracht brauchte etwas, um sich von dem Rückstand zu erholen, fand aber noch vor der Pause eine Antwort. Daichi Kamada setzte Kostic links im Strafraum in Szene, der Flügelspieler zog nach innen, aber wurde abgeblockt. Der Ball rutschte allerdings zum in die Spitze gegangen Kamada durch und der scheiterte aus kurzer Distanz an Jarstein (42.).

Der letzte Höhepunkt der ersten Halbzeit war dann ein Platzverweis. Kamada steckte auf Bas Dost durch und der hatte freie Bahn. Dedryck Boyata fuhr dem Angreifer von hinten in die Parade und brachte ihn zu Fall.

Zuerst entschied Schiedsrichter Robert Hartmann auf Elfmeter und Gelb-Rot für Boyata, nach Ansicht des Bildmaterials entschied er dann auf Freistoß und glatt Rot (45.). Der entscheidende Kontakt fand kurz vor dem Strafraum statt und Boyata verhinderte damit eine klar Tormöglichkeit. Somit eine folgerichtige Entscheidung.

Frankfurt spielte dadurch eine ganze Halbzeit lang in Überzahl und wusste dies auch vorzüglich zu nutzen. Immer wieder machten die Gäste das Spiel breit, um ihren Vorteil auszuspielen.

Auf diese Weise fiel auch der Ausgleich. Dominik Kohr setzte da Costa rechts schön ein, der Flügelspieler hatte viel Platz und nutzte diesen zu einer guten Flanke. In der Mitte setzt sich André Silva durch und köpfte Richtung Tor, der Ball wäre rechts danebengegangen, aber Dost war wachsam und traf akrobatisch aus spitzem Winkel (51.).

Nach dem Ausgleich setzten die Frankfurter direkt nach. Kamada ging am linken Strafraumeck ins Dribbling und ließ drei Herthaner stehen. An der Grundlinie angekommen legte er zurück auf Silva, der aus kurzer Distanz mit der Hacke zum 2:1 vollendete (62.).

In dieser Phase konnten sich die Gastgeber kaum noch befreien und kassierten direkt das dritte Gegentor. Der Ball sprang aus einem Getümmel im Sechzehner zu Evan N´Dicka, der an der Strafraumgrenze stand und humorlos in die linke untere Ecke traf (69.).

Mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken ließ es die SGE etwas ruhiger angehen, nur kurz vor Schluss stach sie noch einmal zu. Stefan Ilsanker bekam im Mittelfeld keinen Druck und steckte wunderschön auf Silva durch. Der Stürmer war frei vor Jarstein und verwandelte souverän zum 4:1-Endstand (86.).

Die Stimmen:

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Das war ein absolut verdienter Sieg. Der Knackpunkt war sicherlich die Rote Karte. Wir haben in der Pause dann die richtigen Schlüsse gezogen und André Silva als zweite Spitze neben Bas Dost gebracht. Danach hat die Mannschaft durch das Zentrum kombiniert und unsere Vorgaben hervorragend umgesetzt. Das war Einbahnstraßenfußball und wir haben tolle Tore geschossen. Jetzt streben wir einen einstelligen Tabellenplatz an."

Bas Dost (Eintracht Frankfurt): "Die Rote Karte Ende erste Halbzeit entscheidet natürlich alles, aber trotzdem musst du in der zweiten Halbzeit erstmal zeigen was du draufhast. Genau das haben wir gemacht und das haben wir gut gemacht."

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt): "Die Rote Karte hat uns geholfen, aber ich fand, dass wir auch Elf-gegen-Elf schon richtig gut im Spiel waren. Wir haben ein sehr unnötiges Gegentor bekommen, welches uns dann in Rückstand bringt, aber über 90 Minuten war das wirklich ein sehr gutes Spiel."

Bruno Labbadia (Trainer Hertha BSC): "Es war unser Hauptziel, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Dieses Ziel haben wir erreicht. Trotzdem geben wir uns mit der Niederlage nicht zufrieden. Wir haben in der ersten Halbzeit verdient geführt, aber nach dem Platzverweis haben wir es nicht mehr geschafft, die Räume eng zu machen. Im Zweikampfverhalten hat sich meine Mannschaft nicht geschickt angestellt. Die Eintracht hat das dann aber auch gut gemacht."

Vladimir Darida (Hertha BSC): "Die Schlüsselszene war die Rote Karte. Es war eine unglückliche Situation, aber der Platzverweis war korrekt. Diese Situation hat das Spiel vollkommen verändert. Wir waren insgesamt nicht so gut in der Defensivarbeit und hatten zu große Lücken, was die Eintracht gut ausgenutzt hat. Das war leider nicht unser Tag."

Das fiel auf: Der Berliner Systemwechsel

Begannen die Herthaner unter Bruno Labbadia bis jetzt immer im klassischen 4-2-3-1, sah die Grundformation gegen die Eintracht anders aus. Labbadia probierte es mit einer Doppelspitze aus Vedad Ibisevic und Krzysztof Piątek und dahinter eine Raute. Der Wechsel fruchtete nicht so wirklich, das einzig Positive war, dass der neu in die Mannschaft gerutschte Piatek seine einzige Chance eiskalt nutzte.

Die Statistik: 6

André Silva erzielte gegen Hertha BSC Berlin seine Treffer fünf und sechs seit dem Restart der Bundesliga, kein anderer Spieler traf in der Zeit häufiger als der Portugiese. Insgesamt kommt der Frankfurter bis jetzt auf zehn Saisontore.

