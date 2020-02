Eintracht Frankfurt - Union Berlin live im TV, Livestream und Liveticker

Am 23. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Union Berlin. Das Match findet am Montag, den 24. Februar statt. Frankfurt befindet sich in der Tabelle aktuell im soliden Mittelfeld auf Rang zehn. Aufsteiger Union schlägt sich sehr wacker und hat als Zwölfter immerhin neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Frankfurt - Union live im TV

Das Match zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin am 23. Spieltag der Bundesliga wird nicht live im TV übertragen.

Eintracht - Berlin im Livestream

Bei DAZN gibt es einen Livestream zum Match zwischen Frankfurt und den Berlinern. Anstoß ist um 20:30 Uhr.

Frankfurt - Berlin im Liveticker

Bei Eurosport.de erhaltet ihr alle Informationen zum Oberhaus des deutschen Fußballs. Hier gibt es auch die Partie aus Frankfurt im Liveticker.

Eintracht - Union: Die Bundesliga im Radio

Amazon.de berichtet im Bundesligaradio von allen Matches des 23. Spieltags in der Bundesliga.

Alle Begegnungen seit 2007

(sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesligaspiele)

27.09.19: 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt 1:2

1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt 1:2 26.03.12: 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt 0:4 (2. Bundesliga)

1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt 0:4 (2. Bundesliga) 30.09.11: Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin 3:1 (2. Bundesliga)

Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin 3:1 (2. Bundesliga) 05.08.07: 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt 1:4 (DFB-Pokal)