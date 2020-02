So lief das Spiel:

In einer von Taktik geprägten ersten Halbzeit waren Torchancen auf beiden Seiten Mangelware. Eintracht Frankfurt tat sich gegen diszipliniert verteidigende und schnell umschaltende Gäste aus Berlin extrem schwer und kam kaum einmal in gefährliche Abschlusspositionen.

Die Hauptstädter schalteten dagegen immer wieder schnell um und erarbeiteten sich so immerhin einige Abschlüsse im Frankfurter Strafraum. Sebastian Andersson traf bei einem solchen sogar den Querbalken, der Schwede stand dabei allerdings deutlich im Abseits (13. Minute).

Wenig später probierte es Winter-Neuzugang Yunus Malli mit einem Schlenzer vom linken Strafraumeck, konnte Kevin Trapp im Frankfurter Tor allerdings nicht vor Probleme stellen (17.).

Kurz darauf stand erneut Malli im Fokus, der nach einer Hereingabe von Marvin Friedrich den Ball nicht richtig traf und aus zehn Metern volley verzog (22.).

Von der Eintracht war offensiv weiterhin überhaupt nichts zu sehen, stattdessen schaltete Union einmal mehr schnell um. Nach Balleroberung von Andersson schaltete Robert Andrich schnell um und bediente links Marius Bülter, dessen Abschluss aus sechs Metern halblinker Position gerade noch von David Abraham geblockt wurde (34.).

Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit näherte sich die Eintracht dem Berliner Tor einmal gefährlich an: Evan N'Dicka hatte auf der linken Seite einmal Zeit und Platz zum Flanken, im Zentrum war sich Unions Florian Hübner nicht mit seinem Keeper Rafał Giekiewicz einig und köpfte den Ball beinahe ins eigene Tor (45.+1).

Kurz nach Wiederanpfiff ging Union Berlin schließlich nicht unverdient in Führung – und das dank tatkräftiger Mithilfe der Frankfurter Defensive. Erik Durm, Abraham und Trapp waren sich nicht einig, wer im Strafraum klärt, sodass Christopher Lenz die Situation clever ausnutzte. Er legte vor dem Tor quer zu Andersson, der den Ball nur noch ins leere Tor einschieben musste – 1:0 für den Aufsteiger (49.).

Die Eintracht war nun gefordert, bis auf ein Distanzversuch von Dominik Kohr kam dabei allerdings nicht viel heraus (52.). Auch bei Standards – normalerweise eine Stärke der Mannschaft von Adi Hütter – wurde es kaum mal gefährlich. Einzig ein Kopfball von Gonçalo Paciência im Anschluss an einen Eckball sorgte mal für ein wenig Torgefahr (62.).

Adi Hütter musste nun reagieren und brachte mit André Silva für Erik Durm einen zweiten Stürmer ins Spiel (66.).

Den Treffer erzielten allerdings erneut die Gäste – und wieder sah Frankfurts Defensive nicht gut aus. Der eingewechselte Marcus Ingvartsen flankte von links flach vors Tor, wo Trapp die Kugel nach vorne abprallen ließ. Dort lauerte Andersson, der im Zweikampf mit N'Dicka das Eigentor des Frankfurters erzwang (67.).

Beinahe im direkten Gegenzug hatten die Hausherren die große Möglichkeit zum Anschlusstreffer, Paciência scheiterte allerdings freistehend an einer Fußabwehr von Giekiewicz. (69.). Aber die Eintracht machte nun Druck und wurde schließlich belohnt. Über Umwege landete der Ball links im Strafraum bei Silva, der den Ball aus spitzem Winkel per Hacke in Richtung Tor beförderte. Unions Hübner fälschte den Ball noch leicht zum 1:2 ein (79.).

Die Hausherren wollte nun unbedingt den Ausgleich, im Anschluss an eine Ecke scheiterten aber sowohl Abraham als auch Paciência am Berliner Schlussmann Gikiewicz (87.).

In den fünf Minuten Nachspielzeit ließ Union dann aber nichts mehr zu im Gegenteil, der eingewechselte Felix Kroos prüfte Trapp noch einmal mit einem wuchtigen Schuss aus 18 Metern (90.+4). So blieb es beim 2:1-Sieg für die Gäste, die damit in der Tabelle an den Frankfurtern vorbeiziehen.

Der Tweet zum Spiel:

Die Stimmen zum Spiel:

Timothy Chandler (Eintracht Frankfurt): "Heute hatten wir genug Kräfte, wir haben einfach in der ersten Halbzeit nicht viel gemacht. Wir haben es einfach nicht geschafft, zu agieren. Die Tore waren natürlich viel zu einfach. Es spielt natürlich eine Rolle zu Hause ohne Fans zu spielen. Das gibt uns noch mal einen Extra-Push auf die Kurve zuzuspielen, aber das können wir heute nicht ändern. Wir hätten einfach besser spielen müssen."

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt): "Bis zum zweiten Gegentor haben wir kein gutes Spiel gemacht. Danach haben wir es besser gemacht, haben Druck gemacht und uns Torchancen rausgespielt. Wir müssen unser Spiel rausbringen, dieses Zweikampfverhalten, das uns eigentlich so stark macht und das es dem Gegner schwer macht, gegen uns zu gewinnen. Das alles haben wir heute vermissen lassen."

Marius Bülter (1. FC Union Berlin): "Zum Schluss hatten wir sogar noch ein bisschen Glück, aber ich denke über die 90 Minuten war es ein verdienter Sieg. Wir haben heute richtig gut gestanden und machen zum richtigen Zeitpunkt direkt nach der Halbzeit die Tore, das hat uns die nötige Sicherheit gegeben."

Sebastian Andersson (1. FC Union Berlin): "Wir haben auch gegen Leverkusen gut gespielt, aber wir haben es unter der Woche besprochen, dass wir konsequenter spielen müssen. Für unser Selbstvertrauen ist dieser Auswärtssieg hier in diesem schweren Stadion sehr wichtig."

Urs Fischer (Trainer 1. FC Union Berlin): "Ich bin natürlich glücklich. Die Mannschaft hat sehr viel dafür aufgewendet und mit ein bisschen Glück konnten wir es über die Zeit bringen – ein tolles Spiel. Wir schauen in erster Linie auf uns, ich denke, 29 Punkte reichen noch nicht. Es sind noch viele Spiele, es gibt noch viel zu tun."

Das fiel auf: Unions Bollwerk hält Stand

Urs Fischer setzte im Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt auf eine Dreier- beziehungsweise Fünferkette bei gegnerischem Ballbesitz und baute davor mit einer Viererkette im Mittelfeld ein richtiges Bollwerk auf. So fiel es der Kreativabteilung von Eintracht Frankfurt um Daichi Kamada immer wieder extrem schwer, in die gefährlichen Räume vorzustoßen. Stattdessen standen Robert Andrich und Christian Gentner immer wieder ganz nah dran an ihren Gegenspielern und boten Frankfurts noch am Donnerstag so überzeugender Offensive kaum Platz zur Entfaltung.

Die Statistik: 5

