Joachim Löw weiter: "Er muss den Rhythmus finden und gewisse Unsicherheiten überwinden." Mit Blick auf die am 12. Juni beginnende EM betonte er: "Ich mache keinen Druck."

In den nächsten Wochen und Monaten müsse man sehen, "wie viele Spiele er macht und ob er keine Rückschläge erleidet", so Löw. Für die Länderspiele in Spanien (26. März) und fünf Tage später gegen Italien ist Süle noch kein Thema.

(SID)