"Natürlich wird es schwer, aber wir spielen noch gegen die Bayern und in Leipzig. Wir haben also die direkten Konkurrenten noch vor uns. Da müssen wir gewinnen, da dürfen Geisterspiele keine Ausrede sein", sagte Can der "Bild am Sonntag".

Die Dortmunder liegen in der Tabelle aktuell vier Punkte hinter dem Spitzenreiter aus München. Leipzig folgt mit einem weiteren Punkt Rückstand auf Rang drei.

Dass der Rest der Saison aller Wahrscheinlichkeit nach ohne Zuschauer ausgetragen werde, sei für Dortmund zwar kein Vorteil, "aber auch andere Mannschaften haben gute Stimmung in ihren Stadien. Das ist für keinen fair. Wir müssen versuchen, unsere Spiele zu gewinnen, auch wenn es Geisterspiele sind", sagte der 26-Jährige.

Schlechte Erfahrungen in Paris

Die Erfahrungen im zuschauerlosen Match in der Champions League bei Paris Saint-Germain seien "ganz schlimm" gewesen, so Can weiter:

" Aber da wir mit Corona wohl noch eine Zeit lang zu kämpfen haben, ist es besser, Geisterspiele zu haben als überhaupt keine Spiele. Ich glaube auch, dass wir den Menschen eine Freude bereiten und ein Stück Normalität zurückbringen. "

Kritik an Neymar

Warum er im Match gegen PSG vom Platz gestellt wurde, konnte der Mittelfeldspieler indes immer noch nicht verstehen;

" Neymar hat sich einfach hingeworfen. Wenn das Rot ist, können wir in jedem Spiel 15 Platzverweise verteilen. "

Dass er während der Pause aufgrund der Corona-Pandemie auf sein Gehalt verzichtet habe, sei für ihn eine Selbstverständlichkeit gewesen. Zudem sehe er viel Solidarität mit den Mitmenschen.

"Ich finde es toll, wie Profis gerade weltweit helfen. Wir können dankbar sein, dass wir diesen Job ausüben dürfen und eine privilegierte Stellung in der Gesellschaft einnehmen dürfen. Für mich ist es normal, dass wir uns sozial engagieren. Das versteht sich von selbst", so Can.