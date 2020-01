"Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass ich Dortmund viel mehr mag als Schalke. Aber das ist normal. Ich habe mich ja für den BVB entschieden", fügte der junge Norweger im Interview lachend an.

Zugleich erklärte Haaland auch, weshalb Zlatan Ibrahimovic sein großes Sturmvorbild ist. Der ehemalige Salzburger sagte: "Ich mag einfach die Art und Weise, wie er Fußball spielt." Vor allem von der Art, wie der Schwede Tore schießt, könne er sich noch einiges abschauen, meinte Haaland, der weiter schwärmte:

" Wie gierig er darauf ist. Er hat schon eine überragende Karriere hingelegt. "

Haaland: Das schaue ich mir von Ronaldo ab

Auch an einem anderen Superstar nimmt sich der Norweger ein Beispiel. Ähnlich wie Cristiano Ronaldo arbeitet Haaland regelmäßig außerhalb des Trainingseinheiten an seiner Fitness und Technik. Haaland erklärte:

" Es ist richtig, dass ich auch außerhalb des Platzes trainiere. Wenn du immer besser und besser werden willst, reicht es nicht, nur das zu tun, was du tun musst. Spieler wie Ronaldo sind das beste Beispiel... "

Gegenüber der "Bild" stellte der 19-Jährige zudem klar, dass er mit den Dortmundern "mittelfristig auch etwas gewinnen" will. Dafür spiele man schließlich Fußball, so Haaland. "Jeder Profi träumt davon, Trophäen in der Hand zu halten. Ich natürlich auch", sagte der norwegische Stürmer.

Zunächst wolle er aber "so schnell wie möglich voll ins Training einzusteigen. Das ist das Allerwichtigste." Nach leichten Knieproblemen soll Haaland erst langsam wieder voll ins Mannschaftstraining des BVB integriert werden.

