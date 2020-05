Erling Haaland ist der neue Shootingstar bei Borussia Dortmund. Der 19-Jährige zählt bereits jetzt zu den gefährlichsten Stürmern in Europa. Es ist also kein Wunder, dass seine beiden Idole ebenfalls zu den größten Torjägern der Geschichte zählen. In einem Interview mit "ESPN" schwärmte der Youngster von Cristiano Ronaldo und Zlatan Ibrahimovic aber auch von Teamkollege Jadon Sancho.

Gegenüber "ESPN" erklärte Haaland angesprochen auf Ronaldo und Ibrahomovic: "Eine Sache, die sie gemeinsam haben, ist ihr Hunger auf Tore." Und diesen Hunger könne man ihnen schon vor den Spielen ansehen. Vor allem das Selbstbewusstsein von Ronaldo scheint Haaland zu beeindrucken: "Man konnte es schon früher in Ronaldos Gesicht sehen: 'Heute bin ich der Mann, heute will ich treffen!' Und genau das hat er dann auch getan. Das gefällt mir am besten."

Doch der Stürmer ist nicht nur von den zwei Superstars beeindruckt. Auch in seiner eigenen Mannschaft habe er schon herausragende Talente kennengelernt. Der Norweger ist beispielsweise beeindruckt von Teamkollege Jadon Sancho: "Wir können froh sein, dass er hier ist." Er fügte an: "Die Statistiken lügen nicht. Er wird noch besser werden."

Haaland ist Solskjaer dankbar

Auch Youngster Giovanni Reyna hat es Haaland angetan. Der Norweger sagte über seinen Teamkollegen: "Er blendet einfach alles aus und macht sein Ding." Mit seinen 17 Jahren sei es faszinierend zu sehen, dass er so ruhig am Ball ist und bereits für so ein großes Team spielen würde.

Haaland äußerte sich zudem dankbar über seinen ehemaligen Trainer und Landsmann Ole Gunnar Solskjaer: "Er war Stürmer, ich bin Stürmer. Er hat die Champions League gewonnen, es ist ein Traum von mir, die Champions League zu gewinnen. Er hat mir beigebracht, wie ich mich im Strafraum bewegen muss. Und noch viele weitere kleine Dinge."

