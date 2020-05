Borussia Dortmund bangt im Saison-Endspurt um Erling Haaland. Der 19-Jährige musste im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München (0:1) in der 72. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der Norweger humpelte sichtlich angeschlagen vom Feld. Laut Haalands Landsmann Jan Aage Fjörtoft soll sich der Torjäger bei einem Zusammenprall mit Schiedsrichter Tobias Stieler verletzt haben.

In der 69. Minute kam es im Mittelkreis zum Kontakt zwischen Erling Haaland und Tobias Stieler - der Schiedsrichter trat dem BVB-Angreifer, der sich von hinten genähert hatte, dabei offenbar unabsichtlich auf den Fuß. Haaland orientierte sich daraufhin noch in die Bayern-Hälfte, fing jedoch nur kurz darauf zu humpeln an.

Laut Landsmann Jan Aage Fjörtoft soll sich der 19-Jährige bei dem unglücklichen Zusammenprall mit Stieler das Knie verdreht haben.

Nur wenige Augenblicke später ersetzte Youngster Giovanni Reyna den bis zu diesem Zeitpunkt glücklosen Torjäger.

Eine offizielle Diagnose steht zum jetzigen Zeitpunkt aber noch aus. Zum Ende der Partie gegen den FC Bayern (0:1) stand Erling Haaland bereits mit Mundschutz im Kabinengang.

Ein Ausfall des Torjägers im Saisonendspurt wären für den BVB zweifelsohne schlechte Nachrichten. Zumal sich mit Mario Götze lediglich ein weiterer potenzieller Angreifer im Kader der Borussia befindet.

