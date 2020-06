Borussia Dortmunds Erling Haaland steht unmittelbar vor dem nächsten alleinigen Bundesliga-Rekord. Im Match gegen Fortuna Düsseldorf erzielte der Norweger bereits sein sechstes Joker-Tor in der Rückrunde. Damit zog der 19-Jährige in dieser Statistik mit Freiburgs Nils Petersen gleich. "Es ist ein Segen, wenn du solche Spieler auf der Bank hast", wird Michael Zorc im "Kicker" zitiert.

Der BVB-Sportdirektor ergänzte: "Er bringt eine unglaubliche Energie mit ins Team. Wir brauchen diese Körperlichkeit, vor allem gegen tiefstehende Gegner, die robust spielen. Da tut Erling gut. Es ist kein Zufall, dass er dann auch das Tor macht. Es tut gut, dass er wieder da ist."

Premier League Gedanken an Abschied: Aubameyang erhöht Druck auf Arsenal VOR 2 STUNDEN

Beim 1:0 in Düsseldorf erzielte Haaland im zwölften Bundesligaspiel sein elftes Tor. Der Stürmer braucht im Schnitt nur 72 Minuten für ein Treffer - so eine gute Quote hat laut "Kicker" sonst niemand, der in der Bundesliga eine zweistellige Anzahl von Treffern vorzuweisen hat.

Das könnte Dich auch interessieren: Philosoph Haaland macht BVB glücklich: "Good teams win on bad days"

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Play Icon WATCH Schon wieder beim Jubel verletzt? Favre klärt auf 00:00:20

Bundesliga Philosoph Haaland macht BVB glücklich: "Good teams win on bad days" GESTERN AM 09:43