"Wie stark er sich sozial in den jeweiligen Gemeinden und Regionen engagiert - das wissen nur die Wenigsten. Es ist faszinierend, was Menschen wie Herr Mateschitz ermöglichen. Dafür bewundere ich ihn", sagte Zickler, der derzeit als Co-Trainer bei Borussia Mönchengladbach arbeitet.

Sein aktueller Arbeitgeber ist dagegen ein klassischer Traditionsverein. Auch das wisse er zu schätzen, sagte Zickler: "Was mich an Gladbach bereits zu meiner aktiven Zeit fasziniert hat, ist dieser uneingeschränkte Zusammenhalt, der auch in schweren Zeiten nicht schwindet", meinte Zickler, der aber auch anfügte:

" Wer sagt, dass es einen solchen Zusammenhalt in Hoffenheim oder Leipzig eines Tages nicht geben wird? Ich sehe es bei meinen Kindern, die glühende Salzburg-Fans sind und denen die Diskussionen um Red Bull vollkommen egal sind. "

(SID)