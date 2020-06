Der FC Augsburg und der 1. FC Köln haben sich am 30. Bundesliga-Spieltag die Punkte geteilt. Die Tore beim 1:1 (0:0) fielen erst in der turbulenten Schlussphase. Zunächst brachte der eingewechselte Anthony Modeste die Gäste in Führung (85.). Nur drei Minuten später traf Philipp Max zum Ausgleich. In der ersten Hälfte hielt FC-Keeper Timo Horn einen Strafstoß von Florian Niederlechner (27.).

So lief das Spiel:

Der FC Augsburg empfing den 1. FC Köln am Sonntagabend zum direkten Duell zweier Abstiegskandidaten – und dem zweier Toptorjäger, die sich mit Florian Niederlechner (11 Treffer) auf Seiten der Augsburger und Jhon Córdoba (12 Treffer) gegenüberstanden. Den Gastgebern gehörte auch eindeutig die Anfangsphase. Der starke Philipp Max brachte einige Flanken in den Kölner Strafraum, die Abwehr der Gäste konnte aber zunächst klären.

Trotzdem blieben die Schwaben eindeutig am Drücker: Neun Torschüsse hatte der FCA allein in der Anfangsviertelstunde zu verzeichnen, resultierend aus einer Vielzahl von Ecken und Freistößen. Von den Gästen war bis dato so gut wie nichts zu sehen, Stürmer Mark Uth hatte zu diesem Zeitpunkt zwei Ballkontakte.

Folgerichtig war die Führungschance der Augsburger: Völlig unnötig legte Timo Horn im Kölner Strafraum den heranstürmenden Noah Sarenren-Bazee (26.), Schiedsrichter Benjamin Cortus zeigte zu Recht auf den Punkt. Florian Niederlechner trat an, schoss aber nicht platziert genug (27.) - Horn hielt stark. Der Augsburger Stürmer verpasste seinen vierten Treffer in der Rückrunde.

Danach blieben die Gastgeber am Ball und bestimmten weiter die Partie, in seinen Offensivaktionen wirkte Augsburg nach dem vergebenen Elfmeter aber zunehmend glücklos und überhastet. Auf der anderen Seite kam der FC weiterhin nicht vors gegnerische Tor. Ohne Treffer ging es in die Kabine.

Nach der Pause brachte FC-Trainer Markus Gisdol mit Marco Höger einen frischen Mann auf den Platz, nachdem er in der ersten Hälfte bereits den gelbgefährdeten Benno Schmitz vom Feld genommen hatte (28.). Und diese Umstellung zeigte Wirkung: Die Kölner kamen jetzt besser in die Partie und tatsächlich beizeiten vor das Augsburger Tor. Klare Chancen waren allerdings noch nicht dabei.

Mit den endlich erstligawürdig aufspielenden Kölnern verlor die Partie allerdings an Höhepunkten, da sich das Geschehen zunehmend ins Mittelfeld verlagerte. Die Zweikämpfe wurden härter, die Strafraumszenen weniger.

In der Schlussphase schien keine Mannschaft nochmal extra Kräfte mobilisieren zu können, die Kontrahenten neutralisierten sich. Wären Fans im Stadion gewesen, hätten sie sich vermutlich im Tiefschlaf befunden – doch dann überschlugen sich in den letzten fünf Minuten der Partie die Ereignisse: Erst traf Anthony Modeste drei Minuten nach seiner Einwechslung per Volleyschuss zur Führung (0:1, 85.).

Wiederum drei Minuten später stand Philipp Max am Langen Pfosten frei und glich für den FC Augsburg zum 1:1 aus (88.). Nur fünf Minuten in diesem denkwürdigen Spiel hätten ausgereicht...

Der Tweet zum Spiel:

Nach einer Knieverletzung stand FCA-Stürmer Alfred Finnbogason am Sonntag nach 37 Tagen wieder im Kader der Gastgeber.

Das fiel auf: Der schwäbische Ronaldo

Philipp Max ist der Mann für alle Standards bei FCA-Coach Heiko Herrlich. Allein in den ersten 20 Minuten flankte der Außenverteidiger am Sonntag rund 20 Mal, meist nach Ecken oder Freistößen. Seine Bälle kamen zwar meist präzise, jedoch fehlte ihnen oft die nötige Schärfe, sodass die Kölner Defensive oft genug Zeit zum Reagieren hatte.

Die Statistik zum Spiel: 5

Fünf Punkte holte der Augsburger Neu-Coach Heiko Herrlich in jetzt fünf Spielen mit seinem neuen Klub. Durchwachsen.

