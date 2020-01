Marco Reus (Borussia Dortmund) bei "Sky" : "Erling ist sehr ruhig, aber auch sehr ehrgeizig. Er trainiert sehr hart. Der letzte Spieler, der bei Borussia Dortmund so ein Debüt gegeben hat, war glaube ich Pierre-Emerick Aubameyang. Wenn Erling hier genau so eine Erfolgsgeschichte hinlegt, was die Torerfolge anbelangt, unterschreibe ich das sofort. Er macht einen guten Eindruck. Seinen Einstand hat er noch nicht gegeben. Jetzt kommt er nicht mehr drumherum."

Erling Haaland (Borussia Dortmund) bei "Sky" : "Ich habe hier in Dortmund gute Leute um, tolle Teamkollegen. Dortmund ist ein fantastischer Klub. Ich fühle mich fit, auch für 90 Minuten zu spielen. Ich mache wenige Worte und bin glücklich."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund) bei "Sky": "Er ist gut reinkommen, hat sofort seine Stärke gezeigt mit Läufen in die Tiefe - und dann macht er drei Tore. Er gibt uns andere Möglichkeiten, nach vorne zu spielen. Es war ein verrücktes Spiel. Wir hätten schon in der ersten Halbzeit führen müssen, stattdessen stand es 0:1. Erling hat im Dezember verletzungsbedingt nicht trainieren können. Es fehlt ihm also noch etwas, um 90 Minuten zu spielen, aber er hat das sehr gut gemacht heute. Wir haben jetzt mit Giovanni Reyna einen 17-Jährigen auf dem Platz gehabt und mit Erling Haaland einen 19-Jährigen - das finde sich sehr gut."

