Das 0:2 der Augsburger am Sonntag bei Bayern München war die siebte Niederlage in den vergangenen neun Spielen. Schmidt (52) hatte vor knapp einem Jahr Markus Weinzierl abgelöst und den Abstieg verhindert.

Verein sieht Klassenerhalt "gefährdet"

"Es wird immer wieder schwierige Phasen geben, die es zu überstehen gilt. In der aktuellen Situation sehen wir unser Ziel Klassenerhalt jedoch als gefährdet an, sodass wir zu diesem Entschluss gekommen sind", sagte Reuter.

Schmidt, der zuvor in der Bundesliga bereits Mainz 05 und den VfL Wolfsburg betreut hatte, zeigte Verständnis für das Vorgehen des FCA. "Ich akzeptiere die Entscheidung der Vereinsführung und bedanke mich für das Vertrauen und die Chance, die ich hier bekommen habe. Ich hoffe, dass ich ein paar Spuren hinterlassen konnte, auch wenn die Punkte auf dem Platz letztlich fehlten", ließ der Schweizer ausrichten.

