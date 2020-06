Der FC Augsburg hat am 33. Spieltag mit einem 1:1 (1:1)-Unentscheiden bei Fortuna Düsseldorf den Klassenerhalt gesichert. Florian Niederlechner traf mit einer Einzelaktion zur Führung für die Gäste (10.). Rouwen Hennings gelang wenig später der Ausgleichstreffer für die Fortuna (25.), die am letzten Spieltag gegen Werder Bremen im Fernduell noch gegen den Abstieg spielen muss.

So lief das Spiel:

Die Vorzeichen waren vor der Partie klar. Mit einem hohen Sieg würde die Fortuna die Gäste aus Augsburg nochmal zurück in den Abstiegskampf befördern. Verlieren die Düsseldorfer, kommt es am letzten Spieltag zur Entscheidung um den Klassenerhalt im Fernduell gegen Werder Bremen.

Die Partie startete furios. Nach sechs Minuten traf Rouwen Hennings das erste Mal in das Tor der Augsburger. Nach Absprache mit dem Videoassistenten und nach dem Check der Videobilder erkannte Schiedsrichter Daniel Siebert den Treffer satte dreieinhalb Minuten später aber ab, da Ayhan den Ball kurz zuvor mit der Hand berührt hatte.

Quasi im Gegenzug gelang den Fuggerstädtern die sehenswerte Führung. Florian Niederlechner schnappte sich das Leder auf der Außenbahn und dribbelte von der linken Strafraumkante in den Sechzehner, ließ dabei Hoffmann stehen und auch Ayhan grätschte ins Leere. Aus spitzem Winkel beförderte der 29-Jährige die Kugel ins lange Eck (10.).

Der Tabellensechzehnte aus Düsseldorf brauchte ein paar Minuten, um diesen Rückschlag zu verarbeiten, übernahm jedoch anschließend das Spielgeschehen. Durch einen Fehler in der Augsburger Hintermannschaft war es Rouwen Hennings, dem das Leder 20 Meter vor dem gegnerischen Kasten vor die Füße fiel. Der Torjäger fackelte nicht lange und wuchtete den Ball aus halblinker Position in die Maschen zum Ausgleich (25.).

Anschließend verlor die Partie an Tempo. Lediglich Ruben Vargas wurde noch einmal durch einen hohen Ball hinter die Abwehrreihe der Fortuna in Szene gesetzt. Der Schweizer nahm das Spielgerät traumhaft mit, doch beim Abschluss vom linken Fünfereck fehlte ihm der nötige Druck. So konnte Florian Kastenmeier den Schuss im letzten Moment parieren (31.). Mit dem 1:1-Unentschieden ging es in die Pause.

Nach dem Wiederanpfiff bestimmten vor allem die Gäste aus Augsburg das Geschehen, nutzten aber ihre Chancen nicht. Eine punktgenaue Flanke von Philipp Max aus dem Halbfeld setzte Niederlechner zur erneuten nur denkbar knapp neben das Tor (51.). Zwei Minuten später wurde der Angreifer von Gießelmann im Strafraum zu Fall gebracht, trotz der lautstarken Proteste der FCA-Profis zeigte der Unparteiische zurecht nicht auf den Punkt.

Die Hausherren hatten aber auch noch eine Riesenchance: Als Hennings nach einer Ecke den Ball an den Fünfmeterraum köpfte, verpasste Ayhan nur knapp mit dem Kopf, Niederlechner konnte die Situation schlussendlich von der Linie aus bereinigen.

Je näher der Schlusspfiff kam, desto mehr freundeten sich beide Mannschaften mit der Punkteteilung an und schalteten in den Verwaltungsmodus. Nach einer ereignislosen Schlussviertelstunde stand es schließlich fest: Der FC Augsburg ist gerettet, für Düsseldorf geht es nächste Woche um alles oder nichts.

Die Stimmen zum Spiel

Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf): "Heute war nicht mehr drin, so ungern ich das sage. Wir haben es weiter selbst in der Hand, das ist das Wichtigste."

Uwe Klein (Sportvorstand Fortuna Düsseldorf): "Mit dem 1:1 müssen wir zufrieden sein. Die letzte Frische hat gefehlt. Wir müssen jetzt bei Union Berlin den Rest für die Relegation erledigen."

Uwe Rösler (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Für uns ist es nicht das gewünschte Resultat. Unsere Struktur im Spiel mit Ball war nicht klar. Wenn du gegen so eine Mannschaft spielst, müssen die Abläufe top sein. Wir hatten nicht die geistige Frische gehabt, um die Dominanz mit dem Ball zu entwickeln. Wir sind nicht zufrieden mit dem Punkt, das ist ganz klar.

Heiko Herrlich (Trainer FC Augsburg): "Wir sind überglücklich, dass wir es jetzt auch rechnerisch geschafft haben. Beim nicht gegebenen Tor war ich froh, dass es den Videobeweis gibt. Unser Tor hat uns Kraft gegeben, wir haben das Spiel gut kontrolliert. Wir haben zwar das Tor bekommen, aber insgesamt wenig zugelassen. Wir werden ruhig und leise feiern

Der Tweet zum Spiel

Mit dem Punkgewinn kann der FC Augsburg nun das zehnte Jahr in Folge im deutschen Oberhaus planen. Glückwunsch!

Das fiel auf: Niederlechner ist Trumpf

Ob vorne oder hinten, Florian Niederlechner war überall zu finden. Nicht nur, dass der 29-Jährige das erste Tor nach einer herausragenden Einzelaktion erzielte, auch danach war der Angreifer in fast jeden gefährlichen Angriff der Augsburger involviert. Zudem klärte er auch in der Defensive, als es vor dem eigenen Kasten brenzlich wurde.

Die Statistik zum Spiel: 9

Uwe Rösler hat in seinem 14. Spiel als Cheftrainer der Fortuna bereits sein neuntes Unentschieden geholt. Gerade heute wird ihm das zu schaffen machen, durch einen Sieg wäre man dem direkten Abstieg bereits am vorletzten Spieltag entronnen.

