So lief das Spiel:

Die Partie zwischen dem FC Augsburg und Fortuna Düsseldorf begann mit kaum Spielfluss und vielen Foulspielen im Mittelfeld. So dauerte es lange bis zur ersten wirklich gefährlichen Situation im Spiel. Diese ging vom zuletzt überragenden Florian Niederlechner aus.

Der Stürmer spielte mit Daniel Baier einen Doppelpass über den halben Platz und tauchte völlig frei im Strafraum der Düsseldorfer auf. Zack Steffen kam aus seinem Tor und warf sich dem Augsburger entgegen, der versuchte den Ball über ihn zu heben, aber der US-Boy im Kasten blieb Sieger (21.).

Die Gäste wurden dagegen nur durch Standardsituationen gefährlich. Erik Thommy zog die Flanke von rechts nach innen, wo Kasim Adams und Kaan Ayhan mutterseelenallein warteten. Der Türke ging zum Kopfball, doch der Ball rutschte ihm über den Scheitel (30.).

Kurz darauf waren die beiden Innenverteidiger wieder in der Defensive gefordert. Niederlechner ging an der Mittellinie viel zu leicht an Adams vorbei und marschierte Richtung Tor. Der 29-Jährige versuchte aus 18 Metern sein Glück, scheiterte an Steffen, der jedoch zur Seite abwehrte. Dort stand Philipp Max goldrichtig und verwertete ihm Nachsetzen (32.).

Die Fortuna tat sich schwer damit, eine Antwort zu finden und es dauerte bis zur zweiten Halbzeit, bis die Gäste Gefahr entwickeln konnten.

Thommy wurde rechts auf dem Flügel eingesetzt und suchte Dawid Kownacki in der Mitte. Der Pole lief gut ein, vergab per Kopf jedoch knapp. Dabei wurde Kownacki hart von Stephan Lichtsteiner bedrängt. Die Düsseldorfer forderten Elfmeter, aber Schiedsrichter Marco Fritz winkte ab (58.).

Stattdessen schlug es kurz darauf auf der anderen Seite ein. Max schlug eine Ecke auf den kurzen Pfosten, wo Tin Jedvaj sich gegen Kownacki durchsetzte und ins kurze Eck einköpfte. Zack Steffen war ohne Chance (61.).

Zehn Minuten später sah der Düsseldorfer Schlussmann dann jedoch alles andere als gut aus. Einen zentral auf sein Tor fliegenden Freistoß von Max ließ Steffen unbedrängt durchrutschen. Ein klarer Torwart-Fehler (72.).

Danach war die Partie entschieden. Niederlechner vergab mit einem lässigen Heber noch das 4:0 (77.), sonst hatte die Schlussphase, außer unnötiger Härte, nichts zu bieten.

Die Stimmen:

Martin Schmidt (Trainer FC Augsburg): "Das war eine Mentalitäts-Leistung. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel mit viel Aggressivität und Killer-Instinkt an uns gerissen. Unser Ziel ist jetzt, uns im gesicherten Mittelfeld dauerhaft festzubeißen."

Philipp Max (FC Augsburg): "Ich würde nicht sagen, dass ich etwas anders mache als vorher. Wenn es läuft, dann läuft's. Insgesamt ist das aber der Lohn unserer harten Arbeit."

Rouwen Hennings (Fortuna Düsseldorf): "Wir haben es wieder mal nicht hinbekommen, vorne die Durchschlagskraft zu entwickeln. Wir haben lieber die Bälle nach hinten gespielt. Ein bisschen zu ungenau. So konnten wir die Augsburger Hintermannschaft nicht wirklich vor Probleme stellen."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Düsseldorfs Systemumstellung

Die Fortuna stellte Rouwen Hennings mit Dawid Kownacki einen zweiten Stürmer zur Seite und erhoffte sich davon mehr Durchschlagskraft. Das ging jedoch überhaupt nicht auf, die beiden Angreifer hingen über weite Teile völlig in der Luft. Richtig gefährlich wurde es vor dem Augsburger Tor überhaupt nur einmal.

Die Statistik: 9

Philipp Max scheint seine Versetzung ins Mittelfeld zu gefallen. Der ehemalige Linksverteidiger glänzte in den vergangenen sechs Spielen mit neun Scorerpukten (sechs Tore und drei Assists). Damit hat er großen Anteil am Augsburger Aufschwung und war an über der Hälfte der letzten fünfzehn Tore des FCA beteiligt.

Das könnte Dich auch interessieren: Warum Coutinho im Fanshop-Trikot spielt