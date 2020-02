So lief das Spiel:

Im ersten Durchgang hatten die Gäste aus Freiburg den Großteil an Ballbesitz - der FC Augsburg ließ den SC erst einmal gewähren. Das Problem der Freiburger war jedoch das Kreieren von Chancen. FCA-Keeper Tomas Koubek wurde nur nach einem Freistoß von Vincenzo Grifo ernsthaft geprüft.

Die Augsburger hingegen hatten aufgrund einer insgesamt nachlässigen Abwehrleistung der Freiburger die besseren Chancen. Nach Fehler im Spielaufbau von Robin Koch kam Marco Richter zum Abschluss, dessen Versuch an den Außenpfosten klatschte (25.). Kurz vor der Pause stand wieder Koch im Mittelpunkt, als er im eigenen Strafraum über eine Flanke von Iago trat. Hinter ihm stand Philipp Max völlig frei und traf zur Führung (38.) für die Hausherren.

Haberer gleicht aus

Kurz nach der Pause schlugen die Freiburger umgehend zurück und glichen aus. Nach einem Freistoß von Jonathan Schmid konnte Koubek den Ball nur abklatschen lassen. Über Höler kam der Ball zu Janik Haberer, der zum 1:1 traf. Dem Spiel fehlte durch viele Unterbrechungen und Fouls (insgesamt fünf Gelbe Karten in der zweiten Halbzeit) der Schwung. Haberer hatte nach einem langen Ball von Koch die beste Chance zur Führung, ließ diese jedoch ungenutzt (76.).

Augsburg rehabilitierte sich nach dem 0:5 in Frankfurt und holte zuhause einen Punkt gegen einen dominanten SC Freiburg. Der Sportklub hält weiter Kontakt zu den internationalen Plätzen.

Die Stimmen zum Spiel:

Rani Khedira (FC Augsburg): "Wir haben nicht gut rein gefunden und hatten nicht den besten Zugriff. Dann gehen wir glücklich in Führung und auch in die Halbzeit. Im zweiten Durchgang geht das Unentschieden dann in Ordnung. Wir stehen hinter unserem Keeper und sehen keinen Anlass für eine Diskussion. Wir alle müssen weiter an uns arbeiten.”

Jochen Saier (Sportvorstand SC Freiburg): "Wir sind nicht unzufrieden. Das war ein gutes Auswärtsspiel, wir hatten eine gute Struktur im Spiel. Im ersten Durchgang waren wir nicht zwingend genug. Über 90 Minuten gesehen war es ein hoch verdienter Punkt, auch weil Augsburg einige Chancen hatte. Vielleicht hätten wir es am Ende ein bisschen mehr verdient gehabt, aber das Unentschieden geht in Ordnung.”

Janik Haberer (SC Freiburg): "Es war ein Kampfspiel mit vielen Zweikämpfe. Im ersten Durchgang waren wir gut, aber dann hatte Augsburg ein, zwei Chancen und ist dann auch in Führung gegangen. Wir wollten in der zweiten Halbzeit so weiterspielen und haben uns dann auch belohnt. Schön, dass ich heute wieder getroffen habe. Wir müssen noch weiter lernen und noch weitere Punkte sammeln.”

Das fiel auf: Freiburger Dominanz

Die Gäste zeigten heute mit 75% Ballbesitz und 20 Torschüssen, davon fünf aufs Tor von Koubek, ein selten so dominant erlebtes Auswärtsspiel. Trotzdem fehlten im letzten Drittel die Ideen und der unbedingte Wille. Am Ende begnügten sich alle Beteiligten mit dem Unentschieden.

Der Tweet zum Spiel:

Während sich der FCA gerade in einer schwierigen Phase befindet, läuft es immerhin für Max optimal. Heute erzielte er den siebten Treffer in den jüngsten elf Spielen.

Die Statistik: 8

Auch im achten Anlauf wartet der SC weiter auf einen Auswärtssieg beim FC Augsburg. Augsburg zeigte sich unerwartet passiv und musste eine sieben Heimspiele anhaltende Serie mit mindestens zwei Toren pro Spiel reißen lassen. Am Ende trennten sich beide Teams schiedlich friedlich mit einem 1:1-Unentschieden.

