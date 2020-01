Ob ter Stegen bereits am Sonntag im nächsten Punktspiel seines Klubs gegen den FC Granada wieder zwischen die Pfosten der Katalanen zurückkehrt, blieb offen.

Kurz vor dem Jahreswechsel hatte Barcelona die vorläufige Auszeit seines Keepers ohne ein Zeitfenster für ein Comeback mitgeteilt.

Durch die Behandlung seiner Knieprobleme, bei der zwischenzeitlich auch eine Operation nicht ausgeschlossen schien, verpasste der Schlussmann zuletzt das Derby gegen Espanyol Barcelona und das Finalturnier um den spanischen Supercup in Saudi-Arabien. Zuvor hatte der ehemalige Mönchengladbacher in der laufenden Saison in allen Ligaspielen das Barca-Tor gehütet.

Das könnte Dich auch interessieren: Weitere Verstärkung für den BVB? Zorc äußert sich vielsagend

(SID)