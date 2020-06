Alphonso Davies, der neue Shootingstar des FC Bayern, wünscht sich, dass seine Freundin Jordyn Huitema nach München wechselt. Die 19-Jährige ist selbst Fußballerin und spielt derzeit bei Paris Saint-Germain. Die beiden Youngsters sind seit September 2017 ein Paar, zählen zu den großen Hoffnungsträgern ihres Landes und gehören beide den kanadischen Nationalteams an.

In einem Interview mit dem Klubmagazin "51" meinte Davies, es wäre "ein Traum", wenn Huitema auch für die Münchner kicken würde und fügte an: "Ich muss mal Karl-Heinz Rummenigge fragen, ob das geht. In meinen Augen wäre das eine sehr gute Idee. Aber sie ist sehr glücklich in Paris, das passt also auch."

Bundesliga Havertz-Aus gegen die Bayern: Fällt der Spielmacher noch länger aus? VOR 2 STUNDEN

Ob das Fußballpaar in baldiger Zukunft in der gleichen Stadt leben wird, ist unklar, denn auch Davies fühlt sich in München sehr wohl.

"Der FC Bayern hat etwas sehr Familiäres. Es ist ein sehr guter Verein, gerade für junge Spieler. Man wird super aufgenommen, alle kümmern sich unglaublich warmherzig um dich – und gleichzeitig wirst du auf dem Platz in jedem einzelnen Training immer zu Höchstleistungen gepusht. Mia san mia ist etwas, das ich in mein Herz aufgenommen habe. Weil ich mich damit voll identifiziere. Das steckt jetzt fest in mir drin", so der Kanadier.

Davies will Inspiration für viele Kinder sein

Der Verteidiger ist die Bayern-Entdeckung der Saison und könnte dem deutschen Rekordmeister auch in Zukunft noch viel Freude bereiten, denn sein Arbeitspapier ist noch bis 2025 datiert.

Und für Davies scheint der FC Bayern der richtige Verein zu sein: "Es war immer mein Traum, bei einem Klub wie dem FC Bayern Fußball zu spielen, gegen die Besten der Welt. Da werde ich keinen Tag nachlassen. Niemals."

Der Youngster wolle eine Inspiration für viele Kinder sein: "Wir kamen als Flüchtlinge aus Afrika nach Kanada und haben uns alles erarbeitet. Ich denke, mein Leben kann den Leuten zeigen, dass vieles möglich ist, wenn man sich treu bleibt und sich nicht vom richtigen Weg abbringen lässt."

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Havertz' schwierige Entscheidung: Es gibt zwei mahnende Beispiele

Play Icon WATCH "Ein Witz!" Rose sauer nach Platzverweis gegen Plea 00:01:19

Bundesliga "Absoluter Witz!" Sancho schießt gegen DFL VOR EINEM TAG